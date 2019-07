高雄登革熱疫情升溫 學童畫「蚊子納命來」提醒環境危機

2019-07-13 21:28

[記者黃旭磊/高雄報導]市區本土登革熱確診病例突破30例,學童畫七爺、八爺索命提醒民眾重視環境。

2019高雄瘋藝夏系列活動「108年高雄美術班聯展與創意徵集展」,今天在高雄市文化中心至高館開幕,展出171幅得獎作品中,鳳西國小五年級學童宋羽筑以立體剪紙畫出「蚊子納命來」,七爺、八爺在圖中壓制病媒蚊,畫風可愛、詼諧,圖末寫下「登革熱 Bye!Bye!」提醒民眾杜絕孳生源,拿下平面設計類比賽第三名。

宋羽筑說,畫作利用暑期期間完成,鬼神很難畫,參考文獻並修正幾次才完成,登革熱疫情可怕,提醒民眾使用不含DTT防蚊液、防蚊拍及防蚊帳,而若不做好環境整潔,七爺八爺可能來索命。

展場吸引超過250名師生及家長觀展,高雄市教育局長吳榕峯到場頒獎,學生用英語導覽作品,鳳西國小三年級艾芯導覽自己作品「怪物Monster」、六年級郭芃青導覽「原舞曲The Beauty and Pageantry of Aboriginal Dance and Song」、林園高中國中部學生蘇泳馨、周晏丞也展現英語能力。

吳榕峯說,將高中職以下美術班成果展與創意徵集作品聯合展出,美術班學院派訓練,結合兒童自由創作產生「異」術對話,激盪創意火花,歡迎市民蒞臨觀賞。

14校美術班展出成果,包括鳳西、林園、七賢、屏山國小,嘉興、壽山、五甲、鳳山、三民、旗山國小及林園高中國中部,高中則有鼓山、前鎮高中,即日起至7月23日,於高雄市文化中心至高館、至上館展出。

