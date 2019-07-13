怕吵醒兒逼醫師上車看診 家長遭拒竟惱羞怒嗆：沒醫德！

2019-07-13 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕經常在網路上分享看診與育兒經驗的「柚子醫師」陳木榮，近日在臉書分享一名家長要求他帶著聽診器，到診所外面車上替小孩看病，結果拒絕對方後，竟被質疑沒愛心沒醫德，讓他無奈感嘆，「提出無理要求的人，為什麼這麼理直氣壯」。

兒科醫師陳木榮12日在臉書「柚子醫師的育兒診療室」貼出一張私訊截圖，一名家長不滿抱怨，「我只是要你帶著聽診器到診所外面轎車上幫我的孩子看病，當時我的孩子在車上睡得好好的，我不想吵醒他，任何一個有醫德有愛心的醫生都可以做到，你怎麼可能做不到？」

該家長接著嗆聲，「你不只損失了一筆生意，我會告訴所有身旁的朋友不要去找沒有醫德的醫生看病！」對此，陳木榮霸氣回覆，「太好了，拜託你跟你所有朋友不要再來我的診所」。

陳木榮感嘆地說，過去他一直都在想，為什麼提出無理要求的人能這麼理直氣壯，甚至還敢私訊抗議？後來這些年他想通了，「這些人，從頭到尾都認為自己提出的要求是合理正當的，當然理直氣壯」、「經驗中甚至還有好幾次，全世界的人都試著要跟這些人講道理，這些人還是無法接受，覺得自己非常有道理，完全沒有錯。」

他也提到，奧客的一大特徵就是「自認為自己的無理要求是合理的，進一步強迫別人做到你的無理要求」，每當看診時遇到這種情形，他都想直接向對方說「這間診所沒辦法達到你的要求，你就不要再來就好了」！

網友也留言，「每次看到這種家長，都很擔心他孩子的未來」、「以為地球只為了他和他的孩子而運轉嗎，也太自我中心了吧」、「媽X當診所是檳榔攤嗎？」

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