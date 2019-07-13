看社經地位挑學生？銘傳喊冤：一半以上學生揹學貸

2019-07-13 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕銘傳大學一名副教授昨天在招聯會諮詢會議中自爆，申請入學審查時，先看學生是不是住台北市、看外貌、父母職業及經濟程度等，教育部說重話指損害大學辦甄選入學公信力，且要列入未來核准銘傳大學申請入學招生名額的考量。銘傳大學主秘樊中原接受本報訪問時數度喊冤，強調銘傳大學有嚴謹選才標準，例如表達與組織能力等，絕對沒有看這位老師所稱的條件，況且銘傳還是大學招生專業化的示範學校，老師個人意見表達有誤，不代表銘傳，也不恰當，未來將不會再請這位老師任口試委員。

主秘樊中原表示，這位副教授不是代表銘傳大學出席諮詢會議，而是以國教行動聯盟的代表身分發言，他和這位副教授連繫，副教授本身反對多元入學，但銘傳大學是支持多元入學，在核對這位副教授提及銘傳大學風險管理與保險學系口試內容部分，這位副教授強調發言被誤解，指她的意思是要在很短的時間內決定學生是否適合，不能看外貌或家住台北市，因此她連結的方式是詢問父母的職業，如果父母是金融業或保險業，或許在未來職業部分會具有較高潛力，但這個老師的自我連結並不恰當。

主秘樊中原表示，校方調查風保系的申請入學相關錄取資料，這位副教授所屬的口試分組共有三位老師，錄取情況初判無異常，但校方也認定，這位副教授的發言除違反保密原則，也違反了公正客觀的立場，副教授個人主觀的想法和作法，已不適合擔任口試委員，未來將不會再請這位老師任口試委員。

主秘樊中原說明，這位副教授雖強調自己的發言被誤解，但在場的教育部高教司長等人都是這樣理解，只能說表達落差造成的誤會，已對銘傳大學造成傷害。主秘也出示風保系兩個組的口試項目作為佐證，強調絕無看學生家庭背景等條件選才一事，甚至銘傳大學有一半以上學生揹學貸，就是最好的明證，而銘傳大學花了一年多訂出尺規標準，發生這件事真是「昏倒和吐血」！

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