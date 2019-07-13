目擊交配殺機！母螳螂一邊交配一邊吃掉公螳螂頭和胸

2019-07-13 17:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕交配殺機！由科博館主辦的第五屆「驚豔新視野」科學攝影比賽，今年優選大江獎「生命樂章」目擊拍攝，寬腹螳螂在交配共譜愛的樂章，雌螳螂一邊與雄螳螂交配時，突然轉頭過來啃食雄螳螂的頭、胸，而丟了頭、胸部被截去的雄螳螂，仍然牢牢地纏在雌螳螂身上繁衍後代。

拍攝者林曉娟指這是在2016年4月30日南投拍攝，形容「雌螳螂不顧情義轉過臉來，泰然自若地啃食雄螳螂」…「被吃掉的雄螳螂犧牲自己的生命，成為後代的養分，出色地完成了自己的使命」、「有死亡，才有新生。」她說，對於自然界大部分生物，傳宗接代是物種生存的首要目標，對許多昆蟲，交配這件大事，卻暗藏著重重危機。

科博館表示，母螳螂在交配時會把公螳螂吃掉，乍看十分殘忍，其實對繁衍下一甚為重要，咬掉公螳螂的頭部可刺激其射精，並確保精液持續注入體內，公螳螂神經系統的抑制中心在頭部，一旦丟掉腦袋，抑制機能隨之失去，精液會流入母螳螂體內，確保卵子受精。

而母螳螂一邊交配，一邊從公螳螂頭部向尾部吃去，一直吃到腹部為止。這時，母螳螂不僅吃飽了，而且體內卵子也充分受精，卵子也能獲得獲得豐富營養，產下更多和健康的卵子。

科博館主辦的第五屆「驚豔新視野」科學攝影比賽得獎名單出爐，參賽作品照片組超過800組主要來自台灣、香港、中國等地的投稿作品，投件者以學生最多。經過各領域專家學者評選出56組獲獎作品，台灣49組作品中包含3件優選作品、1件廣達青少年特別獎，另外在28件動態影像作品中，有2件影像作品分別獲得觀眾票選人氣獎、評審獎，今天頒獎，並展出第4、5屆的科學攝影比賽得獎作品，民眾可一探科學與生物的奧密。

優選之一百里獎得主蕭妃專以「指尖乾坤」得獎，也是本次特展的主視覺，指紋是刑案現場用來比對可疑犯嫌的重要個人特徵之一，本作品攝於台中市警察局刑事鑑識中心，使用螢光粉末、微距鏡頭等濾鏡凸顯指紋紋痕，像是迷宮般的引人入勝。

另一組優選拓凱獎得獎作品「心」，2018年攝於美國加州大學戴維斯分校，以染色液染色老鼠心臟組織切片，畫面絢麗多彩，讓人更清楚地辨識各種組織，觀察到橫紋肌的紋理纖維等。黏蛋白的藍綠色、類纖維蛋白強烈的紅色，相當醒目。

今年獲得廣達青少年特別獎得獎者陳翎，作品是「海面上的御風者：風帆水母」，攝於新北市貢寮區馬崗，隨風漂流的風帆水母，有時因為牠們無法控制走向，而受風吹擱淺在海岸，從上方俯看漂浮於海平面的水母，深藍的體色與周圍海水形成了保護色，同時具防曬的效果。特展作品及相關資訊可上官網http://web2.nmns.edu.tw/Exhibits/108/2019ScienceImages/index.html觀看

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