叩關食品界米其林 魚池農會紅茶iTQi勇奪三星

2019-07-13 19:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕有食品界米其林之稱的國際風味暨品質評鑑（iTQi），今年南投縣魚池鄉農會把當地農特產日月潭紅茶台茶21號紅韻茶種送往評鑑，首度參賽就獲得三顆星最高榮譽，讓日月潭紅茶在國際市場知名度，又向前邁進一大步。

魚池鄉農會總幹事王威文表示，近年已有部分茶農把自產紅茶送往iTQi評鑑，但大多獲得二星成績，經農會與茶農們研究評審標準，才有機會一舉獲得三星肯定。

王威文說，台灣傳統紅茶評鑑，較講究紅茶收斂性與茶味，但以iTQi品評而言，經與茶農嘗試研究，認為紅茶澀味不能過分凸顯，因此經過調整後，除維持台茶21號固有的紅茶茶味外，也同時呈現其溫潤香氣，與柚花、檸檬花風味，順利獲得評審青睞。

王威文也指出，未來將陸續把其他紅茶品種送往iTQi評鑑，並開發iTQi紅茶系列，盼進一步打開各類日月潭紅茶知名度，也讓到日月潭的遊客，都能品嘗到與國際接軌的優質紅茶。

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