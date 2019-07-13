南化芒果節超有愛 義賣捐助偏區學校

2019-07-13 19:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2019台南國際芒果節產地系列活動進入最後壓軸，南化場活動今天熱鬧揭幕，公所主打農村採果樂，人潮湧入，台南市長黃偉哲幫忙行銷，增進買氣，更趁勢義賣了簽名的頂級愛文禮盒，所得捐助當地中、小學的校務發展基金。

南化芒果節在當地的天后宮舉行，區長洪正國說，推出了「採芒GO樂」的接駁遊程，以及「集芒GO樂」的騎bike尋寶之旅，之前報名時秒殺，260人全部額滿，迴響熱烈，成功推廣地方特色產業。

活動現場以市集形式呈現，區農會也贊助了頂級的紅寶石愛文伴手禮，有黃偉哲以及南化出身的金曲歌手曹雅雯簽名，提供義賣，要幫助偏區學校。

開幕後，黃偉哲親自拍賣頂級的愛文禮盒，遊客搶購，共募得了1萬6000元，公所全數捐出，讓產業文化活動更有意義。

洪正國說，有別於玉井的芒果冰品、楠西的芒果料理、左鎮的芒果烘焙等活動特色，而南化主打芒果採果樂，以差異行銷，帶領遊客體驗農村風情。

黃偉哲致詞時指出，南化是重要芒果產地之一，人口雖然不多，每到收成期，地方都全力動員行銷，相當團結，尤其展售時，深受市場歡迎，顯見品質好得沒話說，值得推薦。

根據南化區農會的統計，截至目前為止，今年協助芒果內銷已達1576公噸，各級平均價格43.5元，相當穩定。

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