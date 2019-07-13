台鐵招營運人員今測體能 要負重40公斤跑40公尺

2019-07-13 17:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院核定台鐵局107年至109年請增人力2818名後，台鐵局今年度營運人員將再招399人，共吸引9064人報名。台鐵局今（13）日率先舉辦體能測驗，後續7月27日舉辦筆試，口試、術科預計8月17日舉辦，正式錄取人員將於10月報到，經過基本課程訓練後，就可以上線工作。

今日體能測驗台北考區應到565人，缺考81人，到考率85.7%；花蓮考區應到558人，缺考92人，到考率83.5%。台鐵局表示，去年暑假期間舉辦體能測驗時，因測試地點於戶外，許多考生都有中暑、身體不適的情況，今年特別改在室內舉辦，且有冷氣可以吹，降低氣溫對考生測試成績的影響。另外，負重測試的方式，也從去年從雙手各提15公斤跑100公尺，改為負重40公斤跑40公尺。

第二階段筆試將於7月27日展開，台鐵局表示，去年首次進行營運人員招募，設計考題時參考許多國營事業模式，最後決定筆試採多重選擇題；但後來發現不需要難倒大家，只要做出基本篩選即可，所以今年改為單選題，但題目方面還是具有鑑別度。

第三階段口試、術科測試則於8月17日舉辦，台鐵局表示，機務、電務相關工作都需要進行術科測試，題目主要是參考國家技術士考題，像是電務要會使用電表、會接電路盤等；機務要會基本機械原理，讓考生進入台鐵工作後，因有實際經驗與基礎，可以在工作現場保護自己。

考試結果將於9月放榜、考上的人員於10月正式報到，後續經過基礎訓練、10小時勞安課程後，將可分發到第一線工作。

台鐵局表示，營運人員起薪分4個等級，營運專員3.6萬元、營運員3.1萬元、服務員約3萬、服務佐理約2.6萬，不過每個等級均與公務人員相同，每年若無太大過失皆可晉1級；各等級碰頂的薪資，分別可到3萬至5.3萬元。

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