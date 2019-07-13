王爺巡海遶境 和平島社靈廟王船海上遊江

2019-07-13 16:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕有230多年歷史、基隆和平島居民的信仰中心社靈廟三府王爺，今天舉行一年一度的王船海上遊江活動，王船率領漁船船隊遊港遶境，從八斗子正濱漁港彩色屋、外木山到基隆內港，祈求漁業平安，下午抵達基隆港小艇碼頭上岸，前往護國城隍廟作客後，返回社靈廟，17日下午還有陸上踩街活動。

王爺是海濱漁民最常供奉的神靈之一，東港有燒王船的祭典，在基隆和平島則是「王船遊江」祭典，習俗上王爺是瘟王，在瘟疫流行時，居民會製作「王船」，載放各種生活用具、雞鴨祭品，放到海上任其漂流盼驅逐瘟疫。

文史工作者尹德根說，早年三府王爺誕辰期間，王爺公都會乘坐廟內的永祀王船遊江巡海，以生肉等牲禮祭海上好兄弟，保佑漁民海上作業平安豐收，後來因故中斷，直到2010年才恢復海上遊江傳統。

今天王船從和平島正濱漁港出發，率領漁船船隊遊港繞境經八斗子、外木山，於下午抵達基隆港小艇碼頭上岸，前往護國城隍廟作客後，返回社靈廟。

由於適逢週六，船隊行經正濱漁港彩色屋、八斗子、基隆內港等觀光熱點，相當吸睛，可惜今年遶境這天，剛好沒有郵輪停泊在基隆港內，沒有看到「郵輪會王船」的戲碼。

廟方說，17日下午1點到五點還有陸上踩街活動，會在和平島、漁市場及周邊大街小巷遶境。

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