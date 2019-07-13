中國廢棄浮球多 小琉球繪成「海灘貨幣」優惠商店招牌

2019-07-13 17:02

［記者陳彥廷／屏東報導］大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）在小琉球推動淨灘換「海灘貨幣」的國內創舉，但因為「幣面」太過精美，許多民眾都當作寶貝珍藏，為促進使用率，鵬管處今年請當地的海湧工作室，在配合優惠的商店再掛上由廢棄浮球所繪製的招牌就能使用！

鵬管處2年前創辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，並和在地的海湧工作室合作，將海灘廢棄玻璃經在地藝術家林佩瑜手繪成為「海灘貨幣」，遊客若要取得，必須前來參加淨灘，且還要秤重比拚出線才能獲得，加上島上已有90家不同的業者配合，海灘貨幣是真的「可以優惠」。

不過，因為林珮瑜畫得太精美，許多獲得錢幣的遊客選擇要收藏而捨不得用，目前海灘貨幣發出至少1500顆，但使用率僅3分之1，加上有遊客反應，獲得貨幣還要上網查哪1間可以用，鵬管處為促進使用率，今年再進一步以減化海廢的方式，把沙灘最多的廢棄浮球直接繪製成招牌，彩繪後的浮球可當成海灘貨幣兌換店優惠的招牌，也可以當裝飾，而故意將塑膠浮球留著一半沒著色，讓大家看到海洋廢棄的浮球最原始的樣貌，重生的海廢，有了新任務。

海湧工作室的郭芙說，小琉球是個漁村，浮球是漁業用品，以前都是用玻璃材質，現在改成塑膠，廢棄的塑膠浮球無法自然分解，反而成了令人頭痛的海洋廢棄物，她們決定運用這些令人傷腦筋的塑膠浮球，畫上海洋意象，給予新生命。

「中國的子彈型的浮球最多」，郭芙說，現在到處都能撿到廢浮球，且浮球較其它海廢體積更大，數量一多非常可怕，也希望除了將海廢直接送回本島燒化外，還有另外的使用方式，加上現在「海灘貨幣」的市場有此需求，經過特別設計的浮球，反而成為最有特色的招牌，擁海灘貨幣的遊客，看到浮球招牌上的字樣就可以知道優惠是什麼，刺激「流通率」。

當地漁民則說，中國的浮球是子彈型，與近期海灘上的大宗廢棄浮球一模一樣，但台灣漁業幾乎無人使用此類型，明顯就是對岸所漂來污染小琉球的海廢，而漁民其實都很疑惑，中國的浮球易壞易流失又佔空間，要翻修使用都很難，納悶「為何要製造一堆剛生產卻很快就變成廢物的塑製品？」

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