這群小朋友為了台南首演 跟太陽公公玩捉迷藏

2019-07-13 14:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全校學生人手一扯鈴，每人是鼓手！雲林北港朝陽國小位處偏遠鄉間，全校學生38人，弱勢族群占一半，但他們在師長的鼓勵，以及台灣點燈關懷教育促進協會雪中送炭協助，各個才藝武功高強，今（13）日首度跨縣市到台南美術館廣場前表演，讓大家看見他們驕傲。

朝陽國小學童不乏來自低收入戶、單親家庭、隔代教養、新住民子女，但是學校辦學以「全人教育」為本，透過共讀學堂的多元教育活動，點起盞盞明燈，找到小孩子人生的幸福起點。

因為氣候不穩定，台南天氣時雨時停，只能搶雨歇空檔表演，但仍澆不熄小朋友熱情，幸好老天爺幫忙，最後一場表演，「露出大日頭」，好似給這群小朋友熱烈掌聲！

台灣點燈關懷教育促進協會創會理事長李新鄉表示，緣於朝陽國小校長黃勝輝帶領師長們同樣關懷偏鄉弱勢，為教育無悔付出的共同情懷，因此在協會贊助下成立了第一所協會與學校合作的共讀學堂，提供學生週末假日的照顧與學習。

共讀學堂除了輔導學童閱讀寫作之外，更教朋友民俗體育扯鈴與太鼓，抒發學生情緒，而且還發展成為學校的新亮點。朝陽扯鈴隊才成立2年，今年參加雲林縣春季縣長盃民俗體育競賽，在中高年級女童單人、雙人與團體組均獲第一。

這次在點燈關懷協會贊助下，朝陽師生來台南文化之旅，以扯鈴與太鼓表演回報社會每一份心力幫忙，並參觀台南美術館、台南孔廟及十鼓文化園區等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法