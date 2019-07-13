這群小朋友為了台南首演 跟太陽公公玩捉迷藏

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全校學生人手一扯鈴，每人是鼓手！雲林北港朝陽國小位處偏遠鄉間，全校學生38人，弱勢族群占一半，但他們在師長的鼓勵，以及台灣點燈關懷教育促進協會雪中送炭協助，各個才藝武功高強，今（13）日首度跨縣市到台南美術館廣場前表演，讓大家看見他們驕傲。
朝陽國小學童不乏來自低收入戶、單親家庭、隔代教養、新住民子女，但是學校辦學以「全人教育」為本，透過共讀學堂的多元教育活動，點起盞盞明燈，找到小孩子人生的幸福起點。
因為氣候不穩定，台南天氣時雨時停，只能搶雨歇空檔表演，但仍澆不熄小朋友熱情，幸好老天爺幫忙，最後一場表演，「露出大日頭」，好似給這群小朋友熱烈掌聲！
台灣點燈關懷教育促進協會創會理事長李新鄉表示，緣於朝陽國小校長黃勝輝帶領師長們同樣關懷偏鄉弱勢，為教育無悔付出的共同情懷，因此在協會贊助下成立了第一所協會與學校合作的共讀學堂，提供學生週末假日的照顧與學習。
共讀學堂除了輔導學童閱讀寫作之外，更教朋友民俗體育扯鈴與太鼓，抒發學生情緒，而且還發展成為學校的新亮點。朝陽扯鈴隊才成立2年，今年參加雲林縣春季縣長盃民俗體育競賽，在中高年級女童單人、雙人與團體組均獲第一。
這次在點燈關懷協會贊助下，朝陽師生來台南文化之旅，以扯鈴與太鼓表演回報社會每一份心力幫忙，並參觀台南美術館、台南孔廟及十鼓文化園區等。
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朝陽國小太鼓表演。（記者洪瑞琴攝）
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北港朝陽國小在台南美術館廣場表演扯鈴。（記者洪瑞琴攝）
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北港朝陽國小在台南美術館廣場表演扯鈴。（記者洪瑞琴攝）
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北港朝陽國小在台南美術館廣場表演扯鈴。（記者洪瑞琴攝）
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北港朝陽國小師生在台灣點燈關懷教育促進協會協助下到台南文化之旅。（記者洪瑞琴攝）