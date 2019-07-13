台灣鐵道觀光協會今成立 林佳龍：規劃「台灣PASS」拚觀光

2019-07-13 13:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「台灣鐵道觀光協會」今日正式成立，交通部長林佳龍表示，鐵道除做為觀光的交通工具外，鐵道文化也值得遊客去親近，現在北中南都有計畫要進行，台灣7個鐵道文化園區當中，最大的台北機廠已跟文化部有10年計畫在做；中部則是評估苗栗舊山線復駛，並連通道台中后里；南部未來將有台灣重要的鐵道技術研究暨驗證中心等。期望藉由盤點各項鐵道文化，並規劃推出一個「台灣PASS」，可搭各種公共運輸，還能享轉乘優惠，為2022鐵道觀光年做好準備。

台灣鐵道的發展已建構出高鐵、台鐵、森鐵、糖鐵、捷運等各種不同類型的鐵道，林佳龍說，鐵道是許多入境觀光客的交通工具，必須做到內外兼顧，一定要串聯食宿遊購行這觀光5大元素，搭乘鐵道深入各地，不論上山還是赴海邊，只要為來台遊客帶來好的體驗，就會是最好的品牌行銷，幫台灣帶來更多遊客。

林佳龍說，中台灣非常適合鐵道旅遊，包含苗栗舊山線復駛，目前可行性評估有在做，初步估基礎鐵道設施修復需要20億元，這部分會來支持；且中部鐵道旅遊還能串連到台中三代同堂的火車站、彰化扇形車庫、南投集集支線等，遊客可一路到日月潭，相信會非常吸引人。

高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵是公共運輸，尖離峰旅客量差異非常高，所以就想到利用離峰車次，結合旅遊產業的搭高鐵遊台灣鐵道觀光產品；而過去3年已有成果，現已有170條路線，跟許多旅遊業者、在地接駁旅運業者有很好合作，搭高鐵遊台灣旅遊人次也是逐年成長105年僅130萬人次、106年成長是220萬人次，去年更達268萬人次。

今日成立的「台灣鐵道觀光協會」，是由交通部觀光局、台灣觀光協會、台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司、林務局、各學界及各旅行業者共同發起，招募會員134人、團體會員12個，並經內政部108年5月13日核准，後續依規定完成法定籌備工作，於今天舉辦成立大會暨第一屆第一次會員大會。未來共同推動鐵道觀光旅遊事業丶舉辦國內與國際各項鐵道旅遊交流活動，及促進知識交流與研究發展，並適時辦理各項研討講習與教育訓練等，與鐵道觀光及文化相關事項。

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