走出校園散播樂音 公館國小「好優Show」

2019-07-13 13:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國民小學參加台灣教育館藝術舉辦的「好優Show學生藝團活動」，接連在台灣高鐵苗栗站、高雄市前鎮區瑞豐國小及苗栗縣後龍鎮中和國小演出，也將音樂帶到不同場域，讓大眾及學子更認識管弦樂及國樂的演奏，其中在高鐵苗栗站大廳的演奏，更吸引旅人放慢匆匆腳步，感受悠揚樂音之美。

公館國小管弦樂團在歷任校長、指揮蘇津祿老師及音樂班教師群的指導之下，年年奪得音樂比賽佳績；不過因比賽幾乎都在室內，閱聽者也受限，因此學校參加參加台灣教育館藝術舉辦的「好優Show學生藝團活動」，到其他學校園或走入社區，甚至離島、國外等場地演出。

近日來，公館國小管弦樂團接連在台灣高鐵苗栗站、高雄市前鎮區瑞豐國小及苗栗縣後龍鎮中和國小演出，有流行歌改編的樂曲，也有時下流行的手機遊戲歌曲，也有帶給大家耳目一新的小型協奏曲，也有台灣民謠，更有改編西洋管弦樂曲由國樂團演出的曲目。除了演奏外，音樂會中穿插介紹樂器與在座所有人互動。

瑞豐國小校長曾振興指出，音樂之美不受場地之侷限，不論在哪個場地都可以讓大家享受與聆聽，更可以讓大家聽懂，期許孩子們能夠在享受這饗宴之餘，也能從中學習聆聽音樂會的禮節。

中和國小校長紀介五表示，這是一場難得的音樂饗宴。不僅讓孩子近距離欣賞到管弦樂器及國樂器，更可以近距離的欣賞及聆聽，這比看課本的圖片更有立體感與新鮮感，也是孩子們難得的機會與體驗。

公館國小校長張茂富說，這3場的演出，敞開音樂大門，使音樂可以更真實地的和大眾接觸，融入生活中，必定在現場觀眾與孩子們心中留下深刻的印象，學校也將於明年舉辦30週年紀念音樂會，請大家拭目以待。

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