感知數字的靈魂！中一中畢業生奪丘成桐中學數學獎金牌

2019-07-13 11:58

〔記者林曉雲／台北報導〕第11屆丘成桐中學數學獎今天頒獎，已錄取台大數學系的台中一中科學班畢業生廖松毅，以「費馬多邊形數定理之延伸探討」奪得金牌，獲6萬元獎金，因繼續就讀數學系，未來4年可再獲48萬元總獎金。他表示，國中開始沈迷在數學世界，畢達哥拉斯學派的思想，讓他感知到「數字的靈魂」，歐幾里德則讓他了解幾何圖形的神聖架構，盼自己未來也能做出卓越超群的數學研究。

台大數學系主任陳榮凱表示，中研院院士丘成桐是哈佛大學講座教授，世界知名的數學泰斗，且是第一位獲得費爾茲獎的華裔數學家，過去20年來對台灣數學界貢獻良多，在台積電董事曾繁城的大力贊助下，以丘成桐院士之名設立數學獎，今年是第11屆，透過專題研究，培養中學生的數學素養，另也透過特殊選才的「火星人計畫」，優先錄取有潛力的學生。

廖松毅表示，國小就想從事科學研究，國中受到數學老師啟發，鍾情於數學定理中展現出的「渾然天成、無懈可擊的美」，開始努力涉獵各式的數學理論，其中他最喜愛、影響他最深的是「畢達哥拉斯學派」的思想與歐幾里德的幾何原本，畢達哥拉斯學派思想讓他感知到數字的靈魂，令他深深著迷，且成為他尋找研究主題時的靈感泉源，而歐幾里德則讓他對幾何圖形的美麗、幾何特性的美妙和嚴謹、近乎神聖的架構，感到肅然起敬，他深深沈迷在數學中，希望有朝一日自己也能做出卓爾超群的數學研究，也期許自己永遠享受數學研究的樂趣。

評審團肯定廖松毅以費馬多邊形數定理為基礎，進一步研究廣泛問題，廖松毅證明指標值與亞指標值之存在性，並得到它們極佳的上下界估計，難能可貴的是，廖松毅的研究始於兩年前全國科展，經過鍥而不捨探討，才獲致今天的豐富成果，對數學的熱誠及在作品中表現的深度與原創性，獲一致讚賞。

丘成桐中學數學獎召集人陳俊全教授說明，今年共有8件作品進入決賽，5位男生和3位女生，其中有2人是國中生，今年銀牌獎是首度從缺，主要是因為丘成桐中學數學獎不希望重覆給獎，也希望鼓勵獨立作品，在多方考量下，決定今年銀牌從缺。

3名佳作得獎人包括北一女畢業生蔣馨慧，已錄取美國的大學，繼續研究數學，她認為，女生和男生有一樣的能力和資質，另二名佳作得主是新北市鷺江國中學生鄭宇翔、成淵高中學生楊承恩；入選獎得主是台北市中正國中學生廖亮瑜、中山女中學生黃芊禕、高雄市前鎮高中學生陳千祥及花蓮高中畢業生、錄取清大數學系的林文揚。

丘成桐院士表示，很多家長認為念數學沒有前途，是完全錯誤的，美國、中國、香港等都在培養大量的數學人才，台灣更需要培養數學人才，美國名校投入中學生訓練，俄羅斯的大學教授也在幫忙訓練中學生，台大數學系和台積電攜手成立中學數學獎，可見各國有志一同在培養數學人才，但台灣做得還不夠，年輕人成長得很快，8年或10年後就會成為社會中堅，數學人才是非常重要的人才，培養更多年輕科學家才能支持台灣的科技發展。

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