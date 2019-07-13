太可愛了！栗喉蜂虎「馬戲團表演」被拍到了

2019-07-13 07:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立動物園竟可看到夏候鳥「栗喉蜂虎」的馬戲團表演！拍鳥俱樂部成員陳雅歌在台北市立動物園拍到栗喉蜂虎可愛的模樣，只見栗喉蜂虎嘴裡叼著食物「蟲蟲」大餐，但牠卻遲遲不肯吞下肚，反而是將蟲蟲往上拋後再用嘴巴接住，持續好幾次後因沒接到蟲才作罷，但影片PO出後引起網友討論，認為栗喉蜂虎實在太可愛。

栗喉蜂虎每年約四月會飛到金門，準備在合適的土坡挖洞築巢、繁衍後代，但神奇的是栗喉蜂虎會將一些蛋踢出巢洞，為了解栗喉蜂虎的棄蛋行為，台北市立動物園自2015年啟動「栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，和台大研究團隊、華信航空合作研究，該孵育計畫救了不少棄蛋，更建立栗喉蜂虎人工孵育技術，也會栗喉蜂虎的幼雛成長有更進一步的了解。

影片中栗喉蜂虎將蟲蟲放在嘴裡，遲遲不肯將蟲蟲吞下肚，不斷進行熟練的拋接動作，就像在表演馬戲團一樣，雖一度失誤，但反應靈敏的牠急忙搶救，仍將蟲叼在嘴裡，在玩了幾次後才沒接到，眼睜睜的看蟲蟲掉到地板，最後用無辜的眼神對著鏡頭看，樣子非常可愛。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，過去要看栗喉蜂虎都必須坐飛機到金門才可見到，但現在台北市立動物園有「栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，民眾可到動物園就能目睹栗喉蜂虎可愛模樣，這次鳥友陳雅歌拍到栗喉蜂虎拋食的動作非常難得，也分享給其他喜歡鳥類的朋友看。

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