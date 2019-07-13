07/13 各報重點新聞一覽

2019-07-13 06:06

自由時報

國家隊上半年報捷 水果外銷42.3億創新高

農委會今年組成國家隊力推外銷，上半年成績出爐，今年水果出口值已超越歷年，達四十二．三億元，主要出口水果為鳳梨、釋迦、芒果和蓮霧，開拓新興市場部分已經跟新加坡大型超市談好，九月起開設農產品專區。

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過境紐約 規格突破 蔡盼友邦9月聯大挺台

蔡英文總統率團展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海四友邦，訪問團於美東時間十一日過境美國紐約，總統隨後出席我駐紐約辦事處舉辦的我友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。蔡總統致詞感謝友邦在重要國際場域為我發聲，強調無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定我們邁向國際社會的決心，台灣的兩千三百萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。

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心跳停止50天 女換心成功

卅八歲的陳小姐去年十月到日本旅遊，不慎被蜜蜂螫咬，返台後出現發燒、患處痛癢，就醫檢查發現心電圖異常、心臟衰竭，最後突然停止跳動，亟待心臟移植，和死神拔河五十天後，成功換心，搶回一命，創下最久心臟停跳紀錄。

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聯合報

「檢方舉證不足」 馬英九洩密案無罪確定

前總統馬英九被起訴洩密案，台灣高等法院更一審昨以檢方舉證不足，馬並未以總統身分主動違法取得資訊、也未違法利用他人個資；法院應落實無罪推定原則，維持一審無罪結果，全案無罪確定。

反制美對台軍售 大陸宣布制裁參與的美企

蔡英文總統過境美國之際，北京升高對美施壓，祭出反制手段。中共外交部昨天宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。中共國務委員兼外長王毅也向美國喊話，要求美方正確處理涉台問題，「不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火」。

中國時報

蔡籲支持入聯

蔡英文總統出訪加勒比海，美東時間11日前往我駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表會面，這也是我國元首首次在紐約與友邦代表公開見面，蔡英文強調，台灣有權參與國際事務，不應受任何政治前提干擾，也希望友邦在今年9月繼續在聯合國力挺台灣。

心跳停止50天 台大換心救活

陳小姐去年10月赴日旅遊，不幸遭受蜜蜂螫咬，返台後發燒、患處痛腫癢，就醫後竟發現心臟衰竭，甚至突發心臟停跳，經CPR、使用葉克膜及放置雙心室輔助器後，終於在病患心臟停跳50天後，成功接受心臟移植，為國內首例。

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