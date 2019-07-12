被遺忘的竹北海岸原生林 在地人發聲盼縣府重視

2019-07-12 21:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北海岸有一片原生林，據文史記載，200多年前由民間發起保存，日治時代是國家積極保存的天然紀念物，10年前曾因大量紫斑蝶現身，政府規劃步道設置解說牌，可惜因缺乏維護管理，罕有人跡，幾已被人遺忘，在地文史工作室13日規劃親子活動，盼為這片原生林發聲。

舊港文史工作室戴嘉延表示，這片位在竹北市貓兒碇拔仔窟的原生林，前身是「仙腳石海岸原生林」。根據文史記載，這片原生林特殊之處，在於清乾隆期間由民間發起保護禁伐，以免作物遭受鹽害及風害，日治時期為興設海水浴場，日本人於1963年進行調查，原生林共記錄到305種植物，台灣總督府列為「天然紀念物」予以保護，也是台灣西海岸唯一的海岸原生林。

當年保護範圍南起鳳山溪口，北到羊寮港之間，長約2公里、寬200公尺。不過，現今海岸線已向西推進至少500公尺，由新植的防風林取代原生林的功能，原生林只剩下長約500公尺、寬200公尺，面積約2.33公頃。2012年曾有社團調查，原生林只剩下約100種植物，其中藤蔓類有近20種。

戴嘉延說，2008年竹北原生林曾出現大量斯氏紫斑蝶，同年政府設置保護區和解說牌，後來並納入新竹縣濱海自行車道路線，規劃步道等設施；可惜，後續缺乏維護，步道和自行車道沿線雜草多，解說牌形同虛設，台15線上的架空木棧道更是殘破不堪。

戴嘉延表示，竹北原生林見證200多年、人地完美共存的歷史，但數十年來已產生極大變化，已故前輩畫家李澤藩曾畫下「仙腳石懷古」作品表達感慨之意。鳳岡囡仔工作室規劃的「走跳鳳山生態學習活動」，明天（13日）上午9點到11點，在竹北原生林涼亭有一起互動式的導覽活動，歡迎大家參加，希望喚起相關單位重視這片被遺忘的原生林。

縣府農業處表示，現行中央劃設的保護區及保留區，並未有竹北原生林，不過縣府會再了解。另交通旅遊處表示，將先評估自行車道串聯的需求及修復費用，再研議後續管養維護處理方式。

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