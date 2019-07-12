2歲半還不會坐！早產兒勇奪市長獎 從瑪利亞家園畢業了

2019-07-12 22:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕瑪利亞基金會早療今天舉行畢業典禮，19名慢飛天使畢業了，完成學前教育，成功轉銜融合進入國小、幼兒園，其中，5歲的朗朗獲得市長獎畢業，27週早產的他缺氧造成重度腦性麻痺，2歲半還不會坐，接受早療努力復健，現在會行走、也很會說話，愛笑又大方，進步最多。

朗朗因重度腦性麻痺，3、4個月大時開始接受早療，但肌力不足、四肢張力過強，頭頸控制失能，2歲半時還不太會爬、更不會坐，進到瑪利亞早療學園，每次拉筋和復健都十分疼痛、辛苦，從學坐、站立到跨步行走，每個歷程至少花上半年時間。

朗朗媽媽說，朗朗光是學「坐」就歷經千辛萬苦，必須分解動作一一學習，先學手支撐、腳下放，到用腹部的力量坐起，每個動作都要學上幾個月，才能坐姿平衡、坐得好！一直到4歲半才學會站立，5歲才用助行器跨出人生的第一步。

朗朗跨出了人生的第一步後，媽媽說，朗朗不同於一般小孩就會走了，還要重覆練習伸展、跨步，協調身體各部位，才能再走出第二步，在學校、醫院和家中重覆練習與復健，現在已能持助行器行走，也很會說話，語言能力與同齡兒童無異，愛笑又大方，樂觀努力。

「這是我最愛的火車，我要去上幼兒園了！」朗朗獲得市長獎和禮物非常開心，媽媽說，朗朗的智力正常，但於行動力不足，就像禁錮的小鳥，因此對車子、火車等能移動的物體非常喜歡，她說，「一路走來非常艱辛，感謝老師的教導，只要有信念和陪伴，孩子都能走出自己的路！」

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