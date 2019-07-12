礙眼又難會車！ 古蹟前消防栓終改地下化

2019-07-12 20:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳蔡家古厝是當地重要縣定古蹟，不過，之前山腳蔡家古厝前方立了一根消防栓，被民眾批評影響古蹟整體外觀，而且有騎士因此摔傷，或是車輛會車時被刮傷，經過多次會勘，本週終於地下化，改善窘境。

原本台灣自來水表示，與消防單位會勘後，認為消防栓無導致汽、機車遭撞可能性，並表示若要遷移或地下化，民眾須負擔部分費用，一度引起地方不滿。山腳里長郭志成聞訊後怒嗆，不遷移沒關係，民眾反映他可以不陳報，但是發生事故時，相關單位必須自行負責。之後台水改變態度，表達會勘後採納民眾意見，消防栓改為地下化，於本週完工。

苑裡鎮代張文財說，之前一根消防栓立在古蹟前，實在很殺風景，加上有民眾反映，有時會車時靠消防栓側車道的車輛，偶爾會被消防栓刮傷，導致民眾要花錢重新烤漆，也成為當地隱患。

歷史超過180年的苑裡鎮山腳蔡氏濟陽堂，因年代久遠，損壞嚴重，面臨崩塌危機，苗栗縣政府爭取中央補助7400萬元經費修繕，歷經1年多施工，工程在2月份完工。

據調查，山腳蔡氏濟陽堂興建於清嘉慶年間，左右兩旁各蓋護龍相連，屬傳統閩南合院式建築，其格局、規模或木雕、泥塑交趾等設計，除展現傳統風味，更具歷史價值。

如今消防栓地下化，加上濟陽堂完工，苑裡又增加新景點。

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