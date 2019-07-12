受虐女童轉普通病房了 愛心捐款專戶上線

2019-07-12 17:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中1歲女童遭保母施虐，上月21日嚴重顱內出血、手臂骨折，昏迷指數僅3分，經醫院搶救，目前能微睜眼睛、動動手腳、握住媽媽手指，生命跡象穩定，這週二轉至普通病房，社會局協助成立社會救助金專戶昨天已經上線，將做為女童醫療看護等費用。

社會局指出，女童的社會救助金專戶帳戶捐款帳號已經上線，有台銀與郵局帳戶接受民眾愛心捐款，捐款請在備註欄註明「指定捐款給太平區陳姓小妹妹」專款專用做為受虐陳姓女童未來在醫療、看護、復健等相關支出，民眾如有捐款問題也可撥打市民1999專線。

女童也已將戶籍從南投遷到台中，來自中低收入戶家庭，申請看護支援，最長30天，已申請看護協助，社會局也協助申請急難紓困金2萬元，以及兒少保護個案的看護費補助金，市長慰問時也贈慰問金1萬元。

女童「頭部受虐性腦創傷」腦傷嚴重，中國附醫以低溫療法和降腦壓治療，搶救女童急性腦創傷見效，女童也展現堅強的生命力，傷勢進步許多，院方態度謹慎樂觀，認為女童腦傷嚴重，變化仍大，這1、2週仍需觀察女童是否有水腦情形，否則要引流，如果正常的話則能評估，將移開的頭蓋骨放置回復。

女童已將戶籍從南投遷到台中，來自中低收入戶家庭，申請看護支援，最長30天，已申請看護協助，社會局也協助申請急難紓困金2萬元，以及兒少保護個案的看護費補助金。

女童這週二從加護病房轉至普通病房，仍有醫護隨時照應，並有受過照顧訓練的看護進駐支援照護，女童媽媽也接手照顧，今天也在臉書上PO文徵求看護。

臺中市社會救助金專戶帳戶捐款帳號

貳、收據寄送：

壹、銀行／郵政匯款（擇一匯款）1. 銀行匯款：o 戶名：臺中市社會救助金專戶o 銀行別：台灣銀行台中分行o 帳號：01003800188-62. 郵政劃撥：o 戶名：臺中市政府社會局急難救助專戶o 銀行別：郵局劃撥帳戶o 帳號：227537311. 郵政劃撥捐款者，請於劃撥單的備註欄位，留下您的收據抬頭及寄送地址。2. 銀行匯款者，匯款後於您的匯款收執聯上留下收據抬頭與寄送地址，傳真本局，以利寄送收據；或可直接撥打本局電話留下相關資料。參、如要捐款請在備註欄註明：「指定捐款給太平區陳姓小妹妹」

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