14000人只抽200人！ 這個體驗營 中籤率超低

2019-07-12 17:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局暑期舉辦「小小警察體驗營」，因為實在太夯吸引了1.4萬人報名參加，結果僅200名幸運中籤，刷新全台「小小警察體驗營」報名人數最多、中籤率最低紀錄，有家長因此在警局臉書難過留言，「比警專錄取率還低」、「只好鼓勵女兒自己認真考警察，靠自己穿上警察制服」，令人莞爾。

市警局表示，為了讓小朋友更親近警察，消除過往父母親常灌輸孩子「再不乖，叫警察要來抓你…」等不好的刻板印象，同時讓小朋友懂得在危急時尋求警方的幫忙協助，今年是第二年利用暑假舉辦「小小警察體驗營」活動，去年200個名額約7,8千人報名，成為台中市暑假最受歡迎的兒童營隊之一，今年體驗營報名人數更倍增，相當踴躍。

而為了讓活動能在符合家長期待，小朋友開心的前提下展開，市警局今天也特地進行預演，由5位平均年齡二十多歲的年輕波麗士，及警察娃娃人偶組成的「兒童天團」帶動跳，以朗朗上口的歌曲「學貓叫」及「鯊魚歌」開場舞吸引小朋友目光，同時先找來多名小朋友拍攝宣傳定裝照，只見小朋友穿上「迷你版」新警察制服騎乘警用哈雷小重機，模樣可愛爆表。

隨後活動也安排帶領小朋友一起開心闖關，包括「交通安全」、「刑事偵查」、「刑案鑑識」、「犯罪預防」等4項關卡活動，實際體驗警察各項工作。

只是活動有高達1.4萬人報名，但4梯次的體驗營卻僅有僅200人中籤，刷新全「小小警察體驗營」報名人數最多、中籤率最低紀錄，也讓家長們「哀鴻遍野」，紛紛在警局臉書留言說，「都沒中，不開心啦」、「感覺比警專錄取率還低」、「名額太少惹」、「哇!比考四等警察錄取率還低」。

還有家長說「唉...難過了!看來只好鼓勵女兒自己認真考警察，靠自己穿上警察制服」，令人莞爾。

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