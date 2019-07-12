搶救君鴻酒店勞工權益 高雄市勞工局加開4場說明會

2019-07-12 19:44

〔記者黃建華／高雄報導〕君鴻國際酒店7月5日驚傳無預警歇業，高雄市勞工局長王秋冬為確保勞工權益不致受損，指示派員入場訪視，進行相關勞動法令答詢，並督促君鴻酒店遵守勞工法令規定同時一連兩天加開4場勞工權益說明會。

勞工局長王秋冬今天說，君鴻公司如因歇業解散而有積欠勞工工資、資遣費或退休金之情事，勞工局將主動協助勞工申請勞資爭議調解及歇業事實認定，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償，且勞工局主動要求君鴻酒店安排4場勞動權益說明會，以利充分協助員工後續請領失業給付、職業訓練及就業服務，盼減輕員工心理負擔。

有關君鴻員工薪資問題，王秋冬說，君鴻已於7月5日當日發放6月份薪資及開立非自願離職證明書，因7月份薪資因尚未核算，將連同勞工特別休假未休畢折算工資於8月6日發薪日同步發放。

由於本案受社會關注，勞工局為落實保障勞工權益，經與君鴻公司協商安排，於7月11日及12日兩天上、下午各召開一場勞動權益說明會，除了派員到場協助勞工說明權益問題，現場並提供勞工有關請領失業給付、職業訓練及就業服務等資訊。局長王秋冬也強調，勞工若有訴訟需求，勞工局將提供免費律師諮詢服務及訴訟扶助資訊等供勞工運用，以維護勞工權益，勞工局將持續關注該公司後續處理情形，全力協助勞工爭取應有的勞動權益。

另外，依大量解僱勞工保護法規定，君鴻酒店解僱勞工人數扣除建教生及實習生後，人數計445人，已達法定解僱人數，應於60日前通報勞工局，因該公司未依規定辦理，勞工局擬依法裁處。

王秋冬說，在處理相關大型事業單位無預警歇業案件，勞工局均致力保障勞工權益，以昔日處理南霸天「A+1精品百貨」無預警歇業為例，勞工局於當時接獲歇業倒閉消息時，迅即派員前往現場訪視，除即時掌握該公司歇業案情外，同時促請公司應遵照勞動法令規定辦理。由於當時勞工局的及時介入協助妥處，勞工權益未受損害，事後並無員工向勞工局申請勞資爭議調解。

王秋冬說，為因應勞動環境改變及法令修正，勞工局不定期舉辦法令宣導活動，廣邀事業單位及勞工參與，盼加深勞工與事業單位對新法認知，避免誤解法令規定受罰，同時保障勞工權益。未來勞工局將持續主動關懷、照顧、把關勞工權益，同時兼顧事業單位之經營發展，創造勞資雙贏。

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