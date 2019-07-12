好Q萌！迷你桃園機場 15萬塊樂高積木打造

2019-07-12 17:59

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場又有新景點，桃園機場和全球僅19位、台灣唯一的「樂高認證大師」黃彥智合作，樂高大師耗時半年，以15萬塊各式樂高積木，打造了18平方公尺的迷你樂高桃園機場，在二期航站入境大廳北側展出，接機或旅客入境都可目睹這個讓人驚豔的創作。

「樂高特展」今天由交通部長林佳龍及桃園機場總經理林祥生共同主持開幕儀式。迷你樂高桃園機場除了原有的1、2期航站，甚至還沒有的第三航廈、衛星廊廳、第三跑道都出現，展區旁還有兩座80公分高的機師和旅客樂高人偶。適逢暑假，桃園機場也歡迎大小朋友坐捷運來桃園機場欣賞迷你樂高桃園機場，還可到新開幕的義美吉盛美食街吃美食，消費還有可能抽到機票。

桃園國際機場以「月月有活動、時時有驚喜」為前提，致力打造成為旅客及民眾喜愛的場所，讓機場不再只是機場，也是一個休閒的好地方。

交通部長林佳龍說，很高興桃園機場這幾年不但旅客服務評比表現好，也更為活潑有創意，國人及社會各界對桃園機場有著高度期待，就像這次舉辦的樂高特展，部長會像樂高大師一樣，帶著各位的期許打造出實體的桃園機場園區，以及值得國人驕傲的世界標竿機場，並以科技化及品牌化的經營理念，提升國門桃園機場的競爭力及服務效能。

桃園國際機場公司總經理林祥生也指出，依據「桃園國際機場園區實施計畫」，未來桃園機場有三大願景，首先，利用台灣地利優勢、拓展機場軟硬體，鼓勵轉機旅客量成長，成為客貨起迄轉運均衡發展的東亞樞紐機場；第二，因應全球氣候變遷與能源轉型，桃園機場已獲國際綠機場認證，未來更要打造「低碳、靭性、智慧」的世界級國際機場；最後，階段性強化機場客貨運服務設施容量，以持續提供優質便捷的客貨流通環境，同步協助台灣產業發展。

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