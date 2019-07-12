郭芷嫣「幫洋男擦屁股案」申訴成功 長榮被罰40萬

2019-07-12 16:57

首次上稿16:39

更新時間16:57（新增長榮航空回應）

〔記者魏瑾筠、鄭瑋奇／綜合報導〕揚言「電爆」罷工落跑者、放話在機長飛機餐「加料」的桃空職工幹部、長榮空服員郭芷嫣被長榮免職，與此同時，郭芷嫣去年被迫在機上協助外籍男旅客脫褲、擦屁股，導致身心受創，經向桃園市政府勞動局申訴後，桃市府勞動局認定長榮航空違反「性別工作平等法」，開罰40萬元。長榮航空表示，已收到裁罰公文，將研議是否提出訴願。

桃市府勞動局證實，經審視檢查結果，認定長榮航空公司在員工遭受性騷擾情形時，並無採取立即有效糾正及補救措施，確定長榮航空公司違反性平法，開處40萬元，長榮航空可於1個月提出訴願。對此，長榮航空表示，已收到裁罰公文，公司內部會研議是否提出訴願。

「慢跑還沒到最後，挺郭芷嫣平安回家，」桃空職工秘書長鄭雅菱在臉書發文表示，昨天收到了2個消息，一個是空服員被迫在機上協助旅客脫褲、擦屁股案，經桃園市政府認定長榮航空違反「性別工作平等法」，罰款40萬元；另一個，當初的受害者，申訴者，也是後來帶領長榮罷工的工會幹部郭芷嫣，同天遭長榮航空免職。

鄭雅菱說，免職的理由是，違反長榮航空客艙組員管理辦法第七章第15條第8款、第13款（對雇主或勞方實施暴行、恐嚇威脅，或有重大污辱者）、22款（嚴重失職、失察、言行不當使公司蒙受損害者）、23款（違反公序良俗、法令），以及「恐」涉犯民用航空法及刑法相關規定。

鄭雅菱說明，回到郭芷嫣備受爭議的發言「entree要加料的人（暗指機長）」、「不電落跑的電誰」，都發在同期同學私密line群，她本人也於事後公開道歉，人評會現場也表示並無霸凌意圖，也無意加害機師，並為其不當的玩笑話道歉。

再者，警察局才說要傳郭芷嫣進行調查，但長榮航空既然說郭員違反飛安，情節重大，這麼重大的事情為什麼不等到調查完畢，再來決議是否解僱呢？

鄭雅菱認為，恐怕郭芷嫣違反的根本不是飛安，而是長榮航空長期對工會、對罷工的敏感神經，並替郭芷嫣補充三點，一是，她如果真有機會與那位機長同飛，基於同機一命的道理，為了旅客與自己的安全，根本不可能加料與加害機長。這幾乎是所有空勤組員的常識；二是郭芷嫣一直是很有正義感的工會幹部，這2年協助學妹好多場調解會議，遇到擦屁股事件，她頂著被肉搜的壓力，站出來開記者會，因為那場記者會，長榮航空才正式表示空服員不需協助旅客如廁，開始重視職場性騷擾與建立預防組員被不法侵害等職場安全。

這一次罷工，她仍選擇站在最前線，只是這一次肉搜與謾罵幾乎把她淹沒，但她其實一直就是一個想讓公司變得更好的人而已。

至於第三點，鄭雅菱說，郭芷嫣總愛說自己是小辣椒，外界以為她很嗆辣，但她其實有時候是有點膽小的小女生。她害怕沒辦法讓姐妹平安回家，但現在大家回去了，只有她一個人留在外面，讓我們陪她再多跑一段路，好嗎？

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