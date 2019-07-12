絕育登記、死亡除戶通知挨批「擾民」 新北動保處這樣說...

2019-07-12 17:40

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府大力推行寵物登記，使民眾近日陸續收到寵物絕育暨狂犬病注射通知書及死亡除戶辦理通知，但其中有不少人寵物早在好幾年前就結紮或死亡，已經調不到資料，認為此舉「根本擾民」。對此，動保處長陳淵泉表示，此通知只是向飼主「提醒」，若找不到年久資料更新，可直接聯繫動保處說明原因更改資訊，但若經查仍發現有寵物生育事實，將會對其依《動物保護法》開罰5萬元至25萬元。

新北市政府為加強源頭管理，近年不斷宣導民眾帶自家寵物進行節育手術，若寵物過世，也需要辦理除戶作業。但不少民眾收到通知卻指出，自家寵物早在10幾年前就做好絕育手術，只是當時未更新寵物登記資訊，現在已不知該去哪裡申請資料。此外，也有飼主感嘆，寵物早在多年前過世，收到通知猶如「傷口上撒鹽」，現也拿不出資料辦理死亡除戶。

一名張姓民眾受訪表示，早期資訊不像現在這麼多，也沒有強制要晶片植入，自家寵物在多年前已過世，現在收到通知覺得很錯愕，即便願意配合動保處建檔，但致電詢問也被告知要下載文件，還要附上飼主身分證影本，實在覺得麻煩。

陳淵泉指出，動保處寄發通知只是提醒及宣導民眾帶寵物做好絕育手術，不具強制性，若飼主手中已無相關資料，當初也未即時更改寵登資訊，只要透過電話、簡訊或信件告知動保處相關原因即可協助更正，但若事後經查有登載不實的情況，根據《動物保護法》第22條第3項規定，飼主未替寵物辦理絕育也未進行免絕育申報，可裁罰5萬元以上至25萬元以下罰緩。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法