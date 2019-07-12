破玻璃瓶也能投射出「斷臂維納斯」奇美影子魔幻展精彩登場

2019-07-12 17:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南都會公園奇美博物館全新策辦的「有影無影？影子魔幻展」今晚開幕，世界頂尖的影子藝術家齊聚，透過特殊設計的光源投射，40件跨國作品，創意呈現，包含用破玻璃瓶堆砌的斷臂維納斯，以及廢棄金屬、塑膠雙面對映的天使與魔鬼，還有顛覆陰影概念的彩色光影...等，琳瑯滿目，令人讚嘆。

這場號稱地表最強影子戲法的影子魔幻展，邀請11國、15組頂尖的藝術家共襄盛舉，打造各種「如影不隨形」的奇幻視覺。

副館長廖婉如表示，一般人在生活上，多只注意光，卻常忽略影，這次的特展，兼具科學化與藝術性，不起眼的物件形狀，投射之後，竟能創意呈現，開啟大家的無限想像，值得推薦。

展覽中每件作品的實體與影子，各有巧妙的創意設計，如一堆積木玩具投射出來的影子，竟是人的側臉；生活廢棄物呈現知名的經典雕像；甚至用壓克力製造有顏色的影子，形成斑斕畫作。

展區規劃採「一人一空間」的方式，讓各藝術家在獨立、不受干擾的場域中，盡情玩弄光影；參觀動線也巧妙規劃，民眾穿梭其中，享受遊走迷宮般的迂迴趣味。

另外，展場設計了6大提問，引領參觀者思考，包含「是否常忽略影子的存在」、、「影子會反映物體的輪廓嗎」、「如影隨形有例外嗎」、「有彩色的影子嗎」、「影子是實體嗎」，感受之後，「是否改變對影子的原初印象」。

配合特展，館方也同步推出兒童夏令營「彼得潘光影冒險」，以其主題，融入系列投射遊戲，以及互動劇場設計，陪伴小朋友開心過暑假。

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