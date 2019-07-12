尖石石磊部落「揚音泰雅之聲」 天籟美聲驚艷西班牙

2019-07-12 15:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自新竹縣尖石鄉石磊部落的揚音泰雅之聲，與新竹清颺合唱團、揚音兒童合唱團等團，參與2019「巴塞隆納黃金之聲」國際合唱藝術節獲得佳績，10日傍晚應邀於西班牙地標建築-聖家堂演出，展現台灣原住民的天籟美聲，榮耀台灣之美。

其中，新竹清颺合唱團一舉摘下民謠組和宗教組第一名，揚音泰雅之聲榮獲兒童民謠組第二名，揚音兒童合唱團獲得兒童組第三名。獲獎團隊在聖家堂的演出，特別選用具台灣代表性的曲目，包含有「泰雅之歌」、「西北雨」、台灣作曲家林明杰創作的「Ave Maria」等特色歌曲，現場掌聲如雷貫耳，外交部駐西班牙辦事處代表及巴西大使夫人等皆前來祝賀。

指揮楊覲伃表示，演出團隊中，「揚音泰雅之聲」由新竹石磊部落石磊國小的6六名小朋友組成，由於偏鄉資源差異，出國演出並不容易，因此在原住民委員會、外交部、文化部、新竹縣政府文化局及各界協助下，揚音樂集與清颺合唱團6月16日在新竹縣演藝廳共同舉辦行前音樂會，為旅費有困難的成員協助出國演出圓夢。

同時也感謝石磊國小老師李采珊，每週花超過4小時的通車接送，協助揚音泰雅之聲的合唱培訓，讓原民孩子有機會站在國際殿堂上，推廣自己的部落文化，意義非凡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法