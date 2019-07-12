台僑爆料：護照台灣圖案貼紙 遭華航人員強撕

2019-07-12 16:37

［駐日特派員林翠儀、記者鄭瑋奇／綜合報導］旅居日本的台灣朱姓婦人12日向本報爆料，昨天持台灣護照在中華航空辦理搭機報到手續時，護照上的台灣貼紙等遭到華航櫃台人員蠻橫撕毀，朱女士表示，華航人員態度強硬，一直說護照上不能貼貼紙，要馬上撕掉，然後就直接動手撕貼紙，態度像衙門的官吏，撕下的貼紙也沒有還給她。對此，華航表示正在了解中。

朱女士是在11日從桃園機場搭乘華航CI108飛往東京的航班，她在辦理搭機報到手續時，一位楊姓華航櫃台人員看到她護照上的貼紙表示「不行」，要求馬上撕掉。朱女士在護照封面的國徽圖案上貼了圓形的台灣圖案貼紙，還有一張是去年搭乘郵輪時旅行社貼的編號。朱女士表示，當華航櫃台人員告知護照封面不能貼貼紙後，她告訴對方隨後再自行處理，但華航人員不予理會，直接動手將兩張貼紙撕毀，態度十分蠻橫。

朱女士表示，她只是貼一個台灣的地圖，沒有貼台灣共和國，就算貼了也沒有違法，對於華航變成了外交部和法院的執行部令她感到憤怒。航空公司的櫃台人員不具執法公權力，朱女士認為，楊姓華航人員無權撕掉她護照上的貼紙。

外交部於2015年底修改「護照條例施行細則」，規定「不得擅自改造護照封面、封底及內頁，情節嚴重者將註銷護照」，這項被稱為「禁台灣國貼紙」的條款在隔年4月被立法院外交國防委員會刪除，不過全案因在野黨反彈，至今呈現凍結的狀態。

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