智慧找車位 竹縣8月底搶先上路

2019-07-12 16:08

［記者黃美珠／竹縣報導］找車位「趴」車，用手機APP搞定不是夢，新竹縣8月底就要全國搶先上路！

縣府表示，這是配合前瞻基礎建設～普及智慧城鄉生活應用計畫而做的嘗試，竹縣是全國首波4個示範縣市之一，也將是率先上路的縣市。

試辦區就落在竹北、新埔47個現由縣府委外經營路外停車的路段，駕駛人只要下載特定的智慧手機APP，搭配他們已在停車位佈設好的電磁感應器，就能「一手」即時掌握前述路段哪裡有車位就近可停！總共將有3235個路邊臨時停車格可以使用。

縣府表示，很多鄉親開車出門最害怕就是找不到停車位。他們經由前述前瞻經費跟遠傳公司合作，選定高鐵新竹站周邊：嘉豐南路1段、嘉豐11路、文興路1段和2段、高鐵1路、7路、8路、以及復興2路和3路、高鐵停1到停5。縣治區：府前廣場、縣府A棟大樓左側停車場、縣府B棟大樓右側停車場等，以及新埔中正路總共47個停車收費路段，計畫8月底上路後到明年6月底為止試辦。

遠傳公司代表說，他們在全台拿到7個縣市的前述示範試辦計畫，總共將砸下3億元執行該公所所謂的「萬磁網」智慧找車位計畫。

其中新竹縣、新竹市、台中市、台南市已先後完成停車住和地磁的佈設，參與計畫的停車格以台中市5000多格最多，其次就是新竹縣3000多格。而新竹縣、市跟台中將是這個計畫中，全國首波運用智慧找車位的先驅城市。

屆時民眾只要下載該公司的LINE@就可以配合在前述4個縣市示範路段停車格內佈設的電磁感應器，輕鬆找尋停車位停車。

未來，他們希望能持續擴充服務功能，除蒐集示範區停車格的運轉率給所在縣市政府做成大數據，盤點境內整體的停車資源。

也不排除增加讓使用者同步掌握自身位置跟所顯示停車位的距離遠近、或預測可能的抵達時間，好讓駕駛人能更精準判斷，抵達APP所顯示的停車位時，有無可能發生被人捷足先登停走的問題。甚至整合行動支付，讓駕駛人便利「趴」車，也能便利繳納停車費用。

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