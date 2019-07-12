這裡的紅茶不輸日月潭 女茶隊拚了

2019-07-12 14:34

［記者黃淑莉／雲林報導］這裡的紅茶不輸日月潭！雲林古坑鄉桂林社區為找回地方好茶，成立女茶隊學採茶、揉茶、製茶，今天比賽採茶，年紀最小才14歲，採茶、揉茶技術不輸大人。

古坑桂林山區早年是雲林產茶區之一，因人口外移、人口老化，許多茶園閒置荒廢，桂林女兒、雲林科技大學助理教授劉雯瑜指出，雲科大USR（大學社會責任）計畫盼能找回桂林產業，經與村民訪談大家都很懷念當年入夜後大家聚在一起泡茶、聊製茶、採茶經驗。

劉雯瑜帶著雲科大工作團隊協助桂林社區，聘請茶專家到社區教大家更多茶知識，因為剛開始只有婦女參加，成立「桂林女茶隊」，女茶隊中有人對茶一竅不通，有人家中早年有茶園、茶廠，現在大家對茶都有更進一步認識。

劉雯瑜說，今年女茶隊有16人參加製茶士考試，有15人通過，年紀最大73歲、最小剛滿18歲，沒通過的劉邱心72歲術科通過，因不認識字，為通過學科考試，她在孫女的協助下把考古題的「字」背下來，考試時卻名字寫在答案卡上，現努力準備補考中。

今天社區邀請茶改場凍頂工作站站長林儒宏來教女茶隊正確採茶方式，接著進行採茶比賽，有10多人參加，年紀最小才國二。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法