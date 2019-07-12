中市免費車格逐步納入收費 議員促提供優惠

2019-07-12 13:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市未收費路邊車格比例偏高，造成民眾長期霸占當成自家車庫的亂象。對此，交通局今（12）日表示，將逐步檢討未收費路段停車供需情形，漸進式納入收費；市議員鄭功進要求，應提供相關月票優惠及夜間、假日減免措施。

台中市目前有46225席路邊停車格，其中26091格已納入收費，占整體路邊車格約56.5%，未收費路邊車格約2萬餘格，占43.5%。未收費車格比例偏高，更造成民眾久占問題，致公共停車資源如同少數民眾自家車庫，不公平也不利地區整體發展。

交通局為此，今年已將文心路、東光園路、大興街、永春東路、文心南二路、五權車站、松竹車站、國校巷、北興街、朝貴一街、朝馬二街等處納入收費管理，合計有1735席汽車格，570席機車格，有效解決車輛久占問題。

交通局長葉昭甫說，上述收費措施，地方反映成效良好，顯示民眾並不反對，更重視公平合理的停車環境。未來除會積極開闢路外停車場外，更會逐步檢討未收費路段停車供需情形，漸進式納入收費，讓公共停車資源使用更公平。

葉昭甫表示，忠明南路綠園道路邊停車格已實施收費，另一側因路幅較小，僅部份街廓規劃車格未收費，造成民眾長期占用當成自家車庫的亂象，將整體規劃車格進行收費，落實使用者付費，也進一步紓解停車需求問題。

市議員鄭功進表示，停車格的收費行為，是提高停車周轉率的手段，而不是目的，同一個街廓，更不宜有兩套標準。如果交通局考量該區域，真有收費的必要性，建議應評估在地居民的使用需求，提供相關月票優惠及夜間、假日的減免配套。

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