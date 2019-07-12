激勵人心！屏東排灣族腦麻畫家秦榮輝出書了

2019-07-12 13:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕排灣族傳統紋畫藝術家秦榮輝，雖然因腦性麻痺，無法穩穩握住畫筆，但他樂觀進取，投入創作已10餘年，除了作畫，在他的靈魂裡也住著詩人的精靈，最近將自己多年創作成果集結出版第一本畫冊「百步蛇阿瀨的紋畫天空」，今天（12日）舉行新書發表會，除了圖紋藝術，還有他一路走來面對傳統文化漸漸流失所寫下的情感與感觸。

48歲的秦榮輝，又叫阿瀨，是泰武鄉武潭村人，從小就喜歡畫畫，排灣族傳統圖騰百步蛇、陶壺、人面等，啟發他創作靈感，高職讀廣告設計科，更奠定藝術設計基礎；因為腦性麻痺，左半身沒有力氣，無法像平常人般穩穩握畫筆，不能嘗試各種媒材，讓他一度消沈，後來想到用油性簽字筆、直尺，畫出黑與白的圖騰畫，約27歲正式投入創作，單色線條、漸層手法，建構出自我繪畫風格。

阿瀨形容自己喜歡用談戀愛的態度來創作，也喜歡用情人的心態來描寫文化，將彼此的心靈分享開啟，在心與心的對話裡，讓欣賞者能有多一種認識自己文化的方式，也能從彼此交流裡激起更多的浪花，更多一份對傳統文化藝術的情感交集。

屏東縣政府文化處最近為他出版了「百步蛇阿瀨的紋畫天空」畫冊，今天在縣府舉辦新書發表，並同步在縣府南棟一樓大廳也展出他的作品；文化處表示，很多原住民藝術家用屬於自己的手段傳達作品含義，有些人則慣於用傳說以及神話故事來闡述其創作的作品，阿瀨用現代書寫小品的方式，來表達自己創作出的作品，也藉此分享內心對作品的情感。

阿瀨說，出版畫冊圓了自己人生夢想，除保留其紋畫藝術，也有著一份使命感，將族群文化用不同角度呈現， 盼提供給對紋畫藝術有興趣的後進學習參考。

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