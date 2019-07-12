台灣潛水教父蘇焉遺物 基隆海科館展出

2019-07-12 12:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕從70年代開始活躍於台灣潛水界，被尊稱為「台灣的潛水教父」、「永遠的潛水男神」蘇焉於去年因病辭世，家屬為延續蘇焉對海洋、潛水教育的熱愛與志業，將他蒐集、使用的潛水、水下攝影設備、影像及圖書等資料，捐贈給國立海洋科技博物館，今天舉行捐贈儀式。海科館表示，暑假期間每週六下午2點至5點於海科館的研究典藏中心展示，歡迎民眾來認識台灣潛水攝影的演進歷程。

海科館研究典藏組主任徐鳳儀指出，潛水、水下攝影與教學，佔據蘇焉的生命歷程中大部分時間，育才無數，蘇焉支援了無數的海洋生態調查、海洋生物研究以及水下工程，從70年代開始，蘇焉開始進行水下攝影，透過鏡頭關心各種水中生態與美景，並藉由海底的影像喚起大眾對於海洋的關注，自稱「幸運的搭上臺灣潛水的首班車」的蘇焉，也被尊稱為「台灣的潛水教父」。

蘇焉的家人今天捐贈254件潛水及攝影裝備給海科館，這些都是數十年來陪伴蘇焉進行水下攝影的各式相機、鏡頭與裝備，包括在進行潛水攝影時，曾被鯊魚攻擊的相機；日治時期海女使用的潛水面鏡，以及見證潛水攝影設備演進史的Nikonos自體防水膠捲相機等。

海科館長陳素芬說，感謝蘇焉的家屬願意分享這些能夠見證台灣潛水歷史、水下攝影演進歷史的裝備與物件，豐富海科館的典藏，這些對家屬而言極具珍貴的物件將珍藏在海科館，讓更多人看到台灣潛水教父對海洋的貢獻。

蘇焉遺孀張雪琦表示，在台灣海域尚未開放，水上運動及水上安全觀念尚未普及的年代，蘇焉與一群前輩開闢了台灣的海洋運動產業，建立了首套水上安全與海洋運動的教學系統，他的貢獻與執著讓更多人能夠安全的親近海洋、享受海洋，雖然他已經辭世，但仍希望透過這些他使用過的裝備與物件，傳達他一輩子對海洋的熱愛精神，並鼓勵大眾親近海洋、認識海洋。

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