7旬翁照胃鏡發現病灶 內視鏡黏膜下剝離術成功切除腫瘤

2019-07-12 11:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕金門一名70歲的張姓男子，沒有不舒服也沒有慢性疾病，卻在胃鏡健康檢查發現一個1.5公分病灶，且切片證實為早期胃腺癌，經醫師評估後施以「內視鏡黏膜下剝離術」成功切除腫瘤，讓病患免除傳統手術2分之1胃切除的疼痛與風險，也因為術後無傷口、無器官切除恢復快，術後3天即正常進食、安心的回家。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師范峻維表示，「內視鏡黏膜下剝離術」僅需使用內視鏡經口於胃內局部切除，不須切除淋巴，適用於食道、胃、大腸，甚至12指腸與咽喉的早期病變切除，透過精確仔細視鏡診斷找出早期消化道病變，即可及早使用內視鏡切除，避免後續手術開刀器官切除與化學治療，手術時間1~2小時，比傳統手術約4小時節省一半時間，同時復原約3-5天，生活品質也高許多。

范峻維指出，胃癌多年來一直是高居國人十大癌症之一，而癌症死因在衛福部最新統計2017年更是位居第七名，可見胃癌的早期發現及有效的治療是具有絕對的重要性。「每2.5小時就有1人胃癌」，但胃癌初期通常無症狀，常有症狀時，已是中晚期了，往往病灶已擴大，增加治療難度。

以此病患為例，沒有任何症狀及慢性疾病病史，幸好有安排健檢，才得以發現早期胃腺癌。

范峻維呼籲，胃鏡檢查是預防胃癌的最佳利器，一般民眾定期健康檢查，幽門螺旋桿菌及胃癌家族史等高危險病患，應規律消化科門診追蹤，配合醫師診療計畫，將可達到早期發現、早期治療。

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