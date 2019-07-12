國內首例！女遭蜂螫心臟停了50天 台大醫院成功換心

2019-07-12 11:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕38歲的陳小姐去年10月到日本旅遊，不慎被蜜蜂螫咬，返台後出現發燒、患處痛癢，就醫後還發現心電圖異常、心臟衰竭，最後突然停止跳動，只能等待心臟移植，但一等就是50天，一個多月來都和死神拔河。

台大醫院今天發表這項去敏化心臟移植記者會，醫療團隊指出，當時替陳小姐裝上葉克膜、放置雙心室輔助器，在台大醫院內等待心臟移植，但因等待期間併發急性腎衰竭、瀰漫性出血等狀況，並因持續輸血誘發大量白血球抗體，導致移植的排斥失敗率大增。

台大醫院心血管中心主任陳益祥說，根據病史來看，陳小姐的確有可能是因蜜蜂叮咬導致過敏反應產生的心肌炎，雖然她有四次移植機會，但比對白血球抗體後發現不合適，為提高心臟移植的成功率，移植團隊決定訂定去敏治療計畫。

「去敏化」指的是移植手術前若交叉試驗成陽性，移植後會因抗體發生超急性排斥機率極高，一般來說會放棄移植。不過若去除B細胞藥物、人類免疫球蛋白和血漿置換等方式，可移除和抑制抗體排斥作用。

陳益祥說，經過去敏化後，陳小姐在心跳停止後50天，去年底成功接受心臟移植，至今心臟功能都正常、沒有排斥現象；而經歷這麼長時間等待，陳益祥說，這應是國內首例。

台大醫院自2010年起成功處理交叉試驗陽性的心臟移植後，至今累積超過50多例經驗。台大醫院器官勸募小組召集人周迺寬說，要感謝許多捨得捐贈器官的民眾，讓更多人有機會接受移植、有新的生命。

根據器捐中心統計，目前仍有180人仍在等待心臟移植，而最多人等待的是腎臟，高達7666人。

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