發展靛氰綠滯留測試採血術 助肝癌切除手術更精準

2019-07-12 10:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕肝及肝內膽管癌為國人10大癌症第4位，手術比例多達一般外科的20％，而開刀前的靛氰綠滯留測試（Indocyanine greenretention test, ICG），是評估殘存肝功能的重要方式，但會有溶血影響醫師評估的風險，奇美醫學中心護理部運用「醫療照護失效模式與效應分析（Healthcare Failure Mode and Effects Analysis, HFMEA）」，推動近1年半以來，有效解決問題，幫助切除更精確，也減少病人自費的負擔。

奇美醫學中心一般消化外科（7A病房）護理長李玉媚表示，為了避免ICG檢體發生溶血所做的努力，包含強化正確抽取靜脈血技術的認知、設立試管搖晃示意圖，以及進行標準流程改善等，全力提升工作成效與品質。

李玉媚提到，推動後發現，確實優於其他醫院檢體溶血率，且目前尚無病人因術後腹水或肝功能不全延長住院，也減少了病人端的花費，還有重新採血與重新檢驗等時間。

另外，也有縮短備物時間、降低檢驗耗損、減少謄寫錯誤，以及方便得知執行狀況…等效益，李玉媚說，推動迄今，深獲手術醫師的肯定。

李玉媚強調，更重要的是，這項改善可協助醫師於手術前正確評估病人的肝臟功能，還有保留的肝臟範圍，精準切除。

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