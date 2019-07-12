《醫病》聲帶長繭要開刀？用這個方法免開刀就能復原！

2019-07-12 10:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕33歲的黃老師在補習班教書，日前喉嚨沙啞疼痛，原以為感冒便自行購買感冒糖漿與喉糖服用，但狀況一直未見好轉，到台北慈濟醫院耳鼻喉科，醫師透過內視鏡檢查發現她聲帶長繭，若手術治療術後需噤聲3至7天，會影響工作，醫師轉介她給語言治療師蔡得榕，利用聲學分析發現黃老師的嗓音頻率太高，透過語言治療，學習正確保養及使用嗓音的方法，兩個月後嗓音大為好轉，聲帶的繭也已消失。

蔡得榕說，聲帶約1.5-2公分長，一旦長繭，常見症狀包括聲音沙啞、說話吃力、不易出聲，部分患者會有喉嚨痛情形，易發生於需要長時間或大聲說話的如：老師、歌手、工地工人、攤販賣家職業；胃食道逆流、長期咳嗽或喜愛食用刺激性食物者也可能因聲帶受刺激而導致嗓音不佳。

蔡得榕說，聲帶長繭或長息肉大多是保養方式不當或用聲方式錯誤導致，許多患者會因此影響生活及社交，聲帶長繭一般可透過手術或類固醇注射等方式治療，但部分患者因生活考量而不願意手術時，可藉由語言治療調整說話方式。一般來說，若長繭情況不嚴重，語言治療下的痊癒率約90%。

以黃老師為例，她的嗓音頻率高達324赫茲，蔡得榕指出，男生的嗓音平均基頻為80-120赫茲，女生是180-220赫茲，超出這個正常範圍，無論過高或過低都要注意，語言治療包含身體姿勢調整、呼吸方式調整、發聲方式調整三部分，可獲得改善。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法