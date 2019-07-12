中市稅務局9大主動創新服務 獲政府服務獎

2019-07-12 10:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府地方稅務局積極推動多元便民稅務措施，榮獲第2屆政府服務獎，由行政院長蘇貞昌頒獎表揚。稅務局長沈政安今日表示，該局以便利民眾的初心，發展9大主動創新服務，全面翻轉以往地方稅法被動申請的本質。

沈政安說，稅務局針對服務對象特色找出關鍵服務客群及其需求，以利益民眾的「初心」出發，發展「初心‧感動」策略主軸，以加值便民、貼近在地、務實優化、科技導入、資訊公開、回應民意作為中心思想，進而發展9大主動創新任務，全面翻轉地方稅法被動申請本質。

9大主動創新任務包含居住正義、經濟發展、珍愛車主、代書共好、智能客服、疼惜弱勢、安新住民、和平原鄉、退稅簡單等。9大創新服務，重視民眾依法節稅權益，主動幫民眾節稅，同時導入最新科技，結合人工智慧，提供不受時空限制的智慧服務。

沈政安強調，在上述基礎下，推出房地稅主動挑檔節稅服務2.0；跨機關提供工廠登記及申請減免房屋稅地價稅2in1；打造全國唯一、全國適用的「國地稅全能AI智能客服」；成立全國唯一的「中彰投苗區域稅務視訊服務平台」；依新住民需求獨創注音符號版各稅申請書、文宣；首創視訊服務，為和平地區量身打造「稅務、監理、社福、民政、地政5 合1」服務平台，建置「退稅快易通」6大主題館。

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