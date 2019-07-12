情定日月潭集團婚禮超浪漫 新人禮品多到爆

2019-07-12 08:13

〔記者張協昇／南投報導〕由南投縣政府及日月潭國家風景區管理處共同舉辦的「日月同心，生生世世」集團結婚，10月4日將於日月潭向山遊客中心舉行婚禮，參加新人不但可搭日月潭纜車、愛之船遊艇暢遊日月潭的湖光山色，還可獲贈精美結婚證書等多達22項禮品，著創意主題婚紗進場經遴選最具創意前5對還可直接入住涵碧樓大飯店、雲品溫泉酒店等日月潭五星級大飯店度蜜月，留下人生最美麗浪漫的回憶。

南投縣政府提醒民眾即日起接受報名，參加對象為年滿20歲未婚男女，報名到9月1日截至，名額僅50對（南投縣民優先），額滿為止，呼籲有意參加新人動作要快，外縣市可以通訊方式向本府民政處報名。

南投縣政府指出，今年集團結婚已邁入第42屆，將安排新人搭乘日月潭纜車、愛之船遊艇及幸福巴士，以陸海空3D方式舉行婚禮，當天中午，並招待新人雙方及家屬共10人享用「雞尾酒會」自助式喜宴，新人還可獲贈精美結婚證書及魚池鄉公所日月潭紅茶伴手禮、元首館大黑松小倆口最新禮盒及妮娜巧克力夢想城堡巧克力等多達22項禮品。

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