07/12 各報重點新聞一覽

2019-07-12 06:11

自由時報

少子化加劇 上半年新生兒僅8.5萬

少子女化問題加劇，根據衛福部、內政部最新統計，今年上半年新生兒出生數僅剩八萬五千多人，較去年同期少了約四千人，直逼十年前金融海嘯時的慘況，今年要力保總出生數十七萬恐有困難。

詳見少子化加劇 上半年新生兒僅8.5萬。

22強國譴責中國 促關新疆集中營

包括英國、日本在內二十二個國家的駐聯合國大使，十日發表致聯合國人權事務最高官員的聯名公開信，譴責中國監禁新疆維吾爾族和其他少數族裔，力促北京停止這種「大規模任意拘禁以及相關違反人權」的做法，允許聯合國專家實地了解情況。這是首見國際大規模集體挑戰中國對新疆現行政策，對此，中國官方媒體「環球時報」批評西方自己排斥難民、歧視穆斯林，「有什麼資格就新疆治理指手畫腳」。

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亞泥礦權展延案撤銷 原民勝訴

經濟部前年三月十四日核准亞洲水泥的新城山礦權再展延廿年，引起住在礦區下方的富世部落太魯閣族人痛批關礦遙遙無期，同年十月廿七日委託律師要求撤銷展延期限。台北高等行政法院認定，礦權展限並未踐行「原住民族基本法」中的諮商同意權，昨判原民勝訴，意即撤銷經濟部原處分，可上訴。

詳見亞泥礦權展延案撤銷 原民勝訴。

聯合報

全台13處海岸最髒 北部、西南部汙染最嚴重

環團綠色和平昨公布去年全台海洋廢棄物調查，發現平均每一百公尺海岸，就有十三袋黑色大塑膠袋的海廢垃圾。最髒海岸是新北市瑞芳、彰化縣大城鄉等十三段北部、西南海岸，長度雖僅占全台海岸線一成，海廢量卻占全台五成。

高鐵南延屏東增2案 挨批先射箭再畫靶

爭議多時的高鐵延伸屏東案，原燕巢案、左營案兩路線可行性研究報告，今年四月遭交通部審查委員認為因財務可行性低打回票後，交通部隨後表態將在國土區域發展架構下，達成「西部高鐵、東部快鐵」環島鐵路網，交通部鐵道局在政策指示下，近日對外釋出將新增「高雄案」及「小港潮州案」兩路線。

中國時報

郭台銘公然恫嚇 點名整肅商總理事長賴正鎰

「若是我當選總統，第一個查賴正鎰的稅！」國民黨總統參選人郭台銘昨天到桃園與民眾座談，自爆曾因房地產問題，與全國商業總會理事長賴正鎰結下梁子，還說賴就是要炒房地產，才會反對他，郭當場放話還要民眾拍手附和，讓在場者面面相覷，交頭接耳笑說：真是選舉史上頭一遭，「還沒當總統，就公然恫嚇要整肅企業家，未來選上，小老百姓不是要當啞巴嗎？」

準公幼8月1日上路 雙北新竹簽約比例低

教育部「準公共幼兒園」政策8月1日起全國實施，到7月10日累計簽約數達1033園，占所有符合簽約資格園所2325所的44.4％，增加10.6萬個平價教保機會，不過，6都及新竹縣市的私幼收費普遍很高，符合簽約資格的相對少。

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