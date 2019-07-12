「刺到一半想愛愛」正妹超直球讓刺青師無法招架

2019-07-12 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名刺青師日前在臉書上抱怨，表示平常會接到很多奇奇怪怪的客人，沒想到竟然被他遇到一名超主動的正妹，直接私訊該名刺青師詢問「刺到一半如果想做愛怎麼辦？你會跟我做嗎？」讓他相當困擾。而網友看了確大呼羨慕，直呼想轉行！

這位刺青師平常在社群上都會分享自己在工作上的點滴合自己的刺青作品，不少有興趣顧客也會透過IG小盒子私訊詳情，日前該刺青師就在臉書 上分享了他與一名女子的對話截圖，馬上引起網友熱議。詢問的女子與刺青師對話到一半以後，突然問：「刺到一半如果想做愛怎麼辦？你會跟我做嗎？」讓刺青師當場傻眼，「小姐別鬧了，我很認真在回答你的問題」。

沒想到被刺青師拒絕以後，女子還是不放棄，表示自己也是很認真地在問這個問題，不斷央求刺青師和她發生關係，「刺完就可以來做了」，還問刺青師有沒有女朋友，最後逼得刺青師表示「我有老婆了，小姐我是正當生意阿！」女子最後才悻悻然放棄。

刺青師無奈表示：「說真的...刺青不累！累的是每天要應付一些神經病。」

但網友看了確直呼好羨慕「可以認識她嗎？本人非專業刺青師，但其他怎麼刺略懂略懂」、「我入錯行了...」、「我也想學刺青了」但也有網友質疑這是仙人跳，「這種是在搞仙人跳的，如果真答應她，就慘了，後面肯定叫姘頭幫她要錢」。

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