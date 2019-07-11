竹北光明商圈文田新橋 住戶憂路沖

2019-07-11 21:41

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市公所為改建光明商圈的停車問題，推動豆子埔溪文田橋新建工程，因故擱置了1年半，終獲縣府同意擬拆除儒林橋、退縮機關空間來配合施工；不過，由於有溪畔住戶擔心成為路沖，公所將調整跨橋設計，希望在兼顧行車安全、停車便利與周邊居民的感受下，爭取在2020年底前完工。

竹北市公所提出文田橋新建暨周邊道路改善工程，2017年11月獲中央核定9400餘萬元經費，其中內政部營建署補助7500多萬元，公所自籌1800多萬元，計畫新建一座鋼構跨越豆子埔溪的文田橋，連接文田街與縣政五街，以方便民眾將車停放縣治區停車場，疏緩光明商圈車流及停車空間不足的問題。

不過，因前縣長邱鏡淳憂心車流引進縣治區，恐破壞完整的行政區域，造成縣治區塞車，且家畜疾病防治所需配合退縮，因此認為不可行，此案因而擱置迄今。竹北市公所爭取保留預算，邀請縣長楊文科和縣府工務處等重新現勘，爭取執行。

工務處長林鶴斯表示，縣府同意配合工程所需，依財產處置程序，拆除作為景觀造型的儒林橋人行拱橋，並退縮家畜所部分圍牆等空間。

不過，有住戶抱怨，文田橋線形斜向縣政五街，使對岸住家面臨路沖的窘境；對此，楊文科裁示，請公所研議文田橋直行跨溪到中途再轉向接到縣政五路的可行性，以避開路沖問題。市長何淦銘表示，將依指示盡快重新設計後，邀集相關單位現勘確認，希望今年底前完成規劃設計發包作業，工期約9.5個月，明年底前完工。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法