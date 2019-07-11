醫病》劇痛折騰人 這個門診讓你免痛專心治病

2019-07-11 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕57歲的龍小姐去年3月因氣爆造成全身近30%嚴重燒燙傷，由於蟹足腫體質，疤痕攣縮嚴重，壓迫皮下神經，天天痛不欲生，在接受神經阻斷術、藥物減痛及正念減壓法，多管齊下做疼痛治療後，減痛至5、6分，也能好好復健，她感謝醫療團隊，也呼籲傷友不要放棄希望。

燒燙傷、癌症、術後 疼痛難當

台中榮總麻醉部主任洪志仁指出，疼痛原因多，不是一直吃止痛藥就有用，像燒燙傷造成疼痛，除了傷口疼痛，清創、換藥時有如刀割般劇痛，長出皮膚後有疤痕攣縮問題，壓迫神經也是劇痛難耐，透過神經阻斷術，在患部神經上注射麻醉劑，放鬆神經以減少痛覺刺激和不正常放電，緩解疼痛。

另名64歲的詹姓婦人因椎間盤突出進行手術，術後因肌肉長期緊繃仍疼痛不堪，無法站立，由於又有免疫疾病硬皮症，雙重痛苦，配合免疫治療下，慎選藥物治療控制疼痛，也做激痛點注射，大幅緩解緊繃肌肉造成的疼痛，現在能站立也能以助行器走路，她笑說，重回彩色人生了。

洪志仁說，龍婦的胸背、兩手臂、右大腿嚴重燒燙傷，尤其胸廓燒燙傷，皮膚沾黏一起，非常痛楚，以神經阻斷術加上藥物減痛等治療，陪伴病人等待疤痕熟成的劇痛過渡期，而正念減壓法，也讓患者向諮商心理師學習調整呼吸、學習正向態度，放鬆身心靈，達到減痛。

台中榮總疼痛整合門診 多管齊下減痛

疼痛科主任吳志成說，疼痛是一種病，忍痛是無法治癒的，當發生疼痛的原因無法治療，或未能立即治癒，如燒燙傷、慢性病、癌症、手術後等，疼痛門診可進行多項治療幫忙減痛，包括激痛點注射、神經阻斷術、藥物調整、推拿、針灸、物理、心理治療，別讓長期、慢性疼痛，導致憂鬱、失落及失眠，甚至引起高血壓等間接性的疾病。

疼痛科醫師謝昀叡也舉例，61歲、罹患乳癌的謝姓婦人去年下背痛，原本懷疑是癌症轉移骨頭，但檢查無異常，持續疼痛至今年時疼痛延伸至左腳及腳背，4月經介紹至疼痛科門診接受神經阻斷術，現在隔2週才回診治療，也不用再服止痛藥。

今天台中榮總整合門診揭牌，院長許惠恒表示設立疼痛整合門診，結合麻醉、神經、復健、中醫、免疫風濕、骨科、放射等，落實無痛醫院，而門診外設置生理量測站監測血壓之頁面，設置按壓疼痛分數及部位，使民眾及病人家屬可以透過點選疼痛分數後，此分數將直接傳輸至醫師電腦，讓醫師能即時瞭解病人疼痛情形，也讓疼痛科醫師做為調整藥物參考。

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