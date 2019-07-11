韓國瑜夫婦農舍違建爭議延燒 員林「最狂違章」掃到颱風尾GG了

2019-07-11 19:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕全彰化縣最狂的違章，竟因高雄市長韓國瑜夫婦雲林豪華農舍被踢爆有違建而GG！員林市區一間5層樓的建築，1個月來被屋主以H鋼樑加蓋到7樓，有民眾四處檢舉無效，直到日前韓國瑜夫婦農舍疑涉違建新聞爆發，再度被po上網路，相關單位不得不出面處理，目前已被列「報拆」。

目前全彰化縣共有7000多處被檢舉確認的違章，因拆除經費短缺等因素而擱置，而員林這處違章，由於位於「員林184公頃市地重劃」，位置相當醒目，早有人提出檢舉，惟未獲得重視，卻因近日高雄市長韓國瑜夫婦雲林農舍違建爭議，意外獲得關注，官方火速處理，民眾稱這是「韓市長夫婦的蝴蝴效應」，也有人稱「真倒楣！掃到颱風尾」，更有人提醒「你家附近有違章嗎？檢舉趁現在。」

檢舉人稱員林這間「宇宙無敵狂」的違章，她早在上個月就提出檢舉，但未獲重視，直到近日韓國瑜夫婦豪華農舍事件炒翻天，她再po照於網路，才讓它列為「待拆」，她說「有國民黨總統黨內初選，真好」。

縣府建設處使用管理科長趙本弘說，經查該建物原申請的合法的總樓地板面積約500平方公尺，現況是有加建的情況，最終的整個違規樓地板面積還是得看員林市公所查報結果，涉及增建的部分，將會依違章建築處理辦法勒令停工並要求限期自行拆除。

趙本弘表示，違章建築以影響公共安全的建築優先拆除，縣府有配合的開口契約廠商，先由員林市公所到現場查報，再列管排拆。

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