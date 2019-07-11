南市首推共享行動電源「餵電」服務

2019-07-11 19:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕手機應用普遍，萬一半途用到沒電了，很傷腦筋。台南市觀旅局首創全台先例，引進先進的共享行動電源服務（Charge Spot），將佈建1百多個點，提供民眾遊客租借方便，市府未花一毛錢，而配合的店家也不需負擔建置成本。

南市觀旅局說，雖然有很多地方提供免費的充電服務，但是對於遊客來說，在同一個地點停等就延緩了行程，可能影響計劃行程，甚至趕不上要搭的車、錯過預約活動，讓遊性大打折扣。

行動電源租借方式，就像現在電動機車有電池更換據點，又好比飲料販售機概念，口渴了可付費取用飲料，就是要協助遊客解決這樣的問題。

南市觀旅局表示，包括台南旅遊服務中心、古蹟景點、風景區等公家部門有50個點，以及推廣醫院、百貨公司、飯店、民宿、伴手禮業者等民間單位，首波將有1百多個租借點。

租借行動電源付費方式，第1小時收費12元，每天收費最多3小時，上限36元，押金399元，還可以甲地借、乙地還。目前試辦推廣期，民眾若使用公部門租借點，可享前30分鐘免費，民間店家則是前10分鐘免費。

市府引進合作的系統業者在日本、香港都有設點，外籍旅客在台南租借行動電源，也可視需求帶回日本、香港等地歸還。

南市觀旅局不諱言，因為服務據點的密集多寡，是此服務效能被廣泛使用關鍵，因此積極推廣佈點，市府與店家無需負擔建置成本，但有助台南觀光旅遊友善環境，符合國內外遊客旅遊需求，並協助導客到店家。

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