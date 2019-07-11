去年細懸浮微粒（PM2.5）平均值 雲嘉南最差

2019-07-11 18:36

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署今天公布去年全台各縣市PM2.5年平均濃度，雲林縣、嘉義市、台南市位居前三名，環保署表示，這三個縣市位於工業區位於下風處，地形容易造成汙染物累積、河川揚塵都有影響。

根據環保署今天公布資料，去年全台各縣市PM2.5年平均濃度比較高地區，包括雲林縣25.0微克／立方公尺、嘉義市24.5微克／立方公尺、台南市23.0微克／立方公尺，高雄市21.8微克／立方公尺、彰化21.3微克／立方公尺、南投21.4微克／立方公尺、金門22.9微克／立方公尺。

環保署空保處副處長謝炳輝表示，這幾個縣市位於工業區下風處，容易造成汙染物累積；監資處表示，就長期監測數值，斗六、嘉義PM2.5常出現「紅害」、「紫爆」情況，跟地形常常出現無風狀態、少雨，容易出現汙染物有關，另外河川揚塵也是一大問題。至於金門主要是來自中國的境外汙染，影響當地空品。

若以環保署目前PM2.5年平均標準值15微克／立方公尺檢視，去年全台達標縣市為基隆市（13.2）、台北市（14.4）、台東（8.1）、花蓮（9.2）、宜蘭（10.5）、澎湖（14.6），東部好山好水好空氣。

配合去年8月空汙法修正後，環保署修正子法制訂新空品標準，懸浮微粒（PM10）標準加嚴，但PM2.5）日平均值標準為35微克／立方公尺，年平均值15微克／立方公尺，這次沒有改變，和韓國標準一樣，比日本、香港、中國大陸嚴格，環保團體則訴求加嚴到12微克／立方公尺。

環保署空保處副處長謝炳輝表示，世界衛生組織於2005年提出PM2.5空品準則值以日平均值標準25微克／立方公尺、年平均值10微克／立方公尺，作為改善目標，但世界衛生組織也指出，各國可考量當地汙染源現況、確實可行技術、社經情況訂定空品標準。環保署考量國家社經狀況、防治技術，配合整體汙染防治目標，採務實態度，這一波並未改變，未來將會檢討。

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