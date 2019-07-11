小心！男嬰反覆發燒4、5天 竟是腎發炎

2019-07-11 17:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名7個月大男嬰，日前出現類似感冒的咳嗽、發燒症狀，並反覆發燒4、5天，家人送醫檢查，發現白血球暴增，超音波檢查，才發現雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎，確診是大腸桿菌泌尿道感染所引發的急性「大葉性腎盂腎炎」，經抗生素治療恢復健康，但因已經造成腎損傷，未來較高機率罹患慢性腎衰竭，提醒家長幼兒若反覆發燒3天就要趕緊就醫釐清病因。

亞大醫院兒童腎臟科醫師陳劍韜今天表示，這名男嬰發燒好幾天，因沒有明顯症狀，父母認為「過幾天就會好」，但吃藥症狀不見好轉，家人趕緊帶到醫院檢查，血液檢查發現白血球指數高達3萬5千，血液發炎指數更是正常值13倍，尿液檢查白血球指數也破千。

陳劍韜表示，接著替男嬰進行超音波檢查，發現雙側腎盂腎炎及左腎前端實質發炎，尿液培養後確診是大腸桿菌引起的左側「急性大葉性腎盂腎炎」及雙側「急性腎盂腎炎」，經注射抗生素7天後出院，因大葉性腎盂腎炎為較嚴重的泌尿道感染，出院後仍須以抗生素治療3週以上。

陳劍韜指出，嬰幼兒因腸道或糞便中的細菌，容易經尿道跑到膀胱或腎臟，因此泌尿道感染是嬰幼兒常見的細菌感染之一，而男嬰因常有泌尿道先天性構造異常的問題，因此1歲以下男寶寶發生泌尿道感染機率較高；不過1歲以上的幼兒，因為女寶寶的尿道較短，容易讓細菌進入膀胱，所以女童泌尿道感染機率會較男童高。

陳劍韜指出，因1歲以下幼兒發生泌尿道感染時症狀不明顯，當出現發燒等症狀時，通常已經是急性腎盂腎炎，甚至是更嚴重的急性大葉性腎盂腎炎，若沒有即時處理，恐演變為腎膿瘍，容易導致腎臟結痂、萎縮，增加未來罹患高血壓、蛋白尿的機率，女性懷孕時更容易出現妊娠毒血症，嚴重甚至需終身洗腎。

陳劍韜提醒，家中小孩若反覆發燒3天，不論症狀是否明顯，都建議立刻就醫檢查找出病因，才能儘早治療，避免造成器官永久性的傷害，平時也應注意小孩的排泄習慣，並養成正確的外生殖器清潔方式，避免引發泌尿道感染。

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