觀光旺季用水大增 台水董事長魏明谷抵澎視察供水

2019-07-11 17:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕澎湖正值暑期觀光旺季，湧入大量觀光人潮，造成用水量增加，台水董事長魏明谷關心澎湖供水情形，飛抵澎湖展開為期4天視察行程。

魏明谷視察吉貝島的吉貝淨水廠、馬公市的馬公海水淡化一廠及二廠、七美島的七美淨水廠、望安島的望安淨水廠、西嶼島的西嶼淨水廠及海淡廠、馬公市的成功淨水廠暨鹽淡廠等，對於澎湖營運所穩定供水的努力，表達慰問及肯定之意，並指示七區處對於澎湖供水調配務必謹慎，以提供民眾量足、質優的自來水。

七區處表示，澎湖自來水用戶數約2萬9800戶，普及率達94%，每日供水量約3萬2000噸，對於年降雨量僅1000公釐且年蒸發量大的澎湖而言，水資源環境相當艱困，為了解決水資源拮据問題，除了澎湖原有4座海水淡化廠，也陸續規劃開發水資源，以因應澎湖觀光產業及民眾用水需求。

魏明谷表示，澎湖目前有六大供水系統，馬公、白沙、西嶼、七美、望安及吉貝，水公司為穩定供水，配合政府政策，積極開發水源，目前新建的4000噸海淡二廠已在試俥供水外，也規劃馬公每日6000噸、吉貝每日600噸及七美每日900噸海淡廠，預計民國113年完工供水，以確保澎湖居民用水無虞。

魏明谷指出，為降低澎湖地區漏水率，水公司由106年開始積極辦理澎湖地區檢漏作業及管線汰換作業，目標至111年漏水率降至13.56%，預計投入金額達11億5千萬元，水公司未來會善用資訊科技，致力於降低澎湖地區漏水，呼籲民眾節約用水。

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