遺跡與藝術結合 外國藝術家再現總爺糖廠記憶創作

2019-07-11 17:52

〔記者楊金城／台南報導〕匈牙利藝術家托馬斯‧史維特在台南麻豆總爺藝文中心駐村創作，他以漆紅的鋼筋為素材，在總爺糖廠昔日的公共澡堂遺址，創作名為「根基」的立體建築在今天起展出，再現糖廠生活記憶，非常有意思。

托馬斯擅長以複合媒材、光影裝置呈現視覺藝術，曾在德、義、捷、法、日、美、南韓、奧地利等國參與15處駐村創作計畫，去年他來台參與新北市陽明山竹子湖駐村，今年在高雄駁二藝術特區和麻豆總爺駐村，對台灣自由創作環境特別喜愛。

托馬斯踏查總爺古蹟建築、糖廠歷史、探訪糖廠退休員工、鄉親後，在總爺園區一棵大樹下，找到昔日明治製糖株式會社員工宿舍的澡堂舊址地基，啟發仿造創建居民舊時生活回憶的藝術創作。

托馬斯没見過以前澡堂的模樣，他從收集的資料及想像，創作了「根基」，希望喚起鄉親對總爺糖廠生活的記憶。

托馬斯用漆紅的鋼筋，圍繞著澡堂舊地基築出長10.3、寬9.8、高3.3公尺的「澡堂」，呈現線條交錯的美感，其中鋼筋象徵工業化的歷史，紅漆則傳達出和平、連結以及良好關係的建立。

托馬斯特別在「根基」作品兩側設置出入口，並用焊接的方式重新連接新鋼筋與舊地基的鐵件加以穩固。糖廠遺跡與藝術結合的創作令人回味。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法