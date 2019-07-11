「油」夠厲害！ 青農苦茶油品出國比賽「金」賞賞

2019-07-11 17:45

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣之光！文化大學應屆畢業生林一州，18歲投入生產苦茶油，還拿到國際品油師認證，產品去年獲素有食品界米其林之稱的「比利時國際風味暨品質評鑑」2星頂級風味殊榮，今年6月又甫榮獲國際品質評鑑大賞金質獎肯定，未來他打算進一步收購全台小農契作苦茶籽，深耕花蓮打造榨油王國。

上月剛從義大利領獎歸國的林一州，去年11月將生產的苦茶油送往義大利進行油質評比，歷經多月等待，今年4月終獲佳音，從上千件產品中脫穎而出，拿到國際品質評鑑大賞金質獎肯定。

林一州說，「國際品質評鑑大賞」創建於1961年，位於比利時布魯塞爾的國際和獨立的質量研究所，是具代表性的世界性產品品質評鑒機構，獎項以商品性質分類，由獨立評審團比較各食品或產品的安全、味道、包裝、原材料等各方面進行審查後評定。

他說，評審成員包含專業工程師、營養顧問、米其林星級廚師、釀造師、大學講師、侍酒師等各界頂尖人士組成，並從所有產品中，評選出6成商品頒發特別金獎、金獎、銀獎及銅獎。

林一州近年除選用自家種植的苦茶籽榨油，也向台灣小農尋求契作，年產量可達近千瓶，每瓶250毫升，因生產的苦茶油晶瑩剔透且通過國際品質認證，深受消費者好評而供不應求。林一州說，劣油風暴喚起民眾對食用油品質的注意，盼投入量產有「東方橄欖油」之稱的健康苦茶油，嘉惠更多人。

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