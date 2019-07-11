科學玩具自造王！2公尺金屬摩天輪亮相 創客體驗營明起報名

2019-07-11 16:56

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市青少年創新學習中心今年暑假推出「科學玩具自造王」展覽，由《科學玩具自造王》作者、玩具實驗室的創辦人金克杰帶來2公尺高的金屬燈光摩天輪、150公分的壓克力光劍作品，分別於7月21日與8月11日開辦創客體驗營「電動紙相撲工作坊」及「POV四葉草指尖陀螺工作坊」，帶領學生動手做科學玩具，明天（起開放報名。

金克杰的「科學玩具自造王」展覽即日起至8月25日在新北市青少年圖書館展開，首次公開利用碳纖維管、玻璃纖維及鋁架製成高達2公尺的燈光摩天輪。新北市立圖書館說，7月21日也將舉辦「電動紙相撲工作坊」教學生利用科學原理與簡易素材，做出電動紙相撲（限國小2年級以上參加），每人報名費300元；8月11日則舉辦「POV四葉草指尖陀螺工作坊」教學生透過指尖陀螺學科學原理與程式設計（限國小8年級以上參加），每人報名費650元，詳細活動資訊與報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

新北市立圖書館說，金克杰不僅是國立台北教育大學創客計畫講師，2014年更受邀參加義大利米蘭設計師週，讓作品「3D列印遙控機器人」跨越國界。

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